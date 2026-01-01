Знижка до 68% на Dittofeed

Розгорніть Dittofeed: встановлення в один клік.

Платформа з відкритим вихідним кодом для взаємодії з клієнтами для автоматизованого багатоканального обміну повідомленнями через електронну пошту, SMS, Slack та мобільні push-сповіщення.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Dittofeed: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Dittofeed

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Dittofeed

Dittofeed — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Braze та Iterable, створена для продуктових та маркетингових команд, яким потрібен повний контроль над обміном повідомленнями з клієнтами без оплати за кожне повідомлення. Вона дозволяє розробляти автоматизовані маршрути взаємодії, що запускаються поведінкою користувачів — послідовності адаптації, кампанії повторного залучення, транзакційні сповіщення та інше — через канали електронної пошти, SMS, WhatsApp, Slack та мобільні push-сповіщення.

Самостійне розміщення Dittofeed зберігає всі дані про події клієнтів, списки контактів та історію повідомлень на вашій власній інфраструктурі. Ви уникаєте плати за місце та за повідомлення, зберігаючи при цьому можливість інтегруватися безпосередньо з вашим сховищем даних, підключати власного постачальника електронної пошти та відповідати вимогам щодо резидентності даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Dittofeed

Автоматизація подорожі

Створюйте багатоетапні потоки повідомлень, що запускаються подіями користувача, часовими затримками або членством у сегменті, використовуючи візуальний редактор із функцією перетягування.

Багатоканальна доставка

Надсилайте повідомлення через електронну пошту, SMS, мобільні push-сповіщення, WhatsApp та Slack з єдиної платформи, не керуючи окремими провайдерами для кожного каналу.

Поведінкова сегментація

Створюйте динамічні сегменти аудиторії на основі подій користувачів у реальному часі та їхніх властивостей, щоб націлюватися на потрібних користувачів у потрібний час.

Бібліотека шаблонів

Створюйте та версіонуйте шаблони повідомлень за допомогою розширеного редактора, потім повторно використовуйте їх у різних подорожах та кампаніях.

Аналітика доставки

Відстежуйте показники відкриття, показники кліків, конверсії та помилки доставки для кожної подорожі та каналу, щоб з часом оптимізувати комунікацію.

Чому варто запускати Dittofeed у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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