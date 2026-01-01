Dittofeed — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Braze та Iterable, створена для продуктових та маркетингових команд, яким потрібен повний контроль над обміном повідомленнями з клієнтами без оплати за кожне повідомлення. Вона дозволяє розробляти автоматизовані маршрути взаємодії, що запускаються поведінкою користувачів — послідовності адаптації, кампанії повторного залучення, транзакційні сповіщення та інше — через канали електронної пошти, SMS, WhatsApp, Slack та мобільні push-сповіщення.

Самостійне розміщення Dittofeed зберігає всі дані про події клієнтів, списки контактів та історію повідомлень на вашій власній інфраструктурі. Ви уникаєте плати за місце та за повідомлення, зберігаючи при цьому можливість інтегруватися безпосередньо з вашим сховищем даних, підключати власного постачальника електронної пошти та відповідати вимогам щодо резидентності даних.