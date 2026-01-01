Розгорніть Dittofeed: встановлення в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для взаємодії з клієнтами для автоматизованого багатоканального обміну повідомленнями через електронну пошту, SMS, Slack та мобільні push-сповіщення.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dittofeed
Dittofeed — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Braze та Iterable, створена для продуктових та маркетингових команд, яким потрібен повний контроль над обміном повідомленнями з клієнтами без оплати за кожне повідомлення. Вона дозволяє розробляти автоматизовані маршрути взаємодії, що запускаються поведінкою користувачів — послідовності адаптації, кампанії повторного залучення, транзакційні сповіщення та інше — через канали електронної пошти, SMS, WhatsApp, Slack та мобільні push-сповіщення.
Самостійне розміщення Dittofeed зберігає всі дані про події клієнтів, списки контактів та історію повідомлень на вашій власній інфраструктурі. Ви уникаєте плати за місце та за повідомлення, зберігаючи при цьому можливість інтегруватися безпосередньо з вашим сховищем даних, підключати власного постачальника електронної пошти та відповідати вимогам щодо резидентності даних.
Ключові характеристики Dittofeed
Автоматизація подорожі
Створюйте багатоетапні потоки повідомлень, що запускаються подіями користувача, часовими затримками або членством у сегменті, використовуючи візуальний редактор із функцією перетягування.
Багатоканальна доставка
Надсилайте повідомлення через електронну пошту, SMS, мобільні push-сповіщення, WhatsApp та Slack з єдиної платформи, не керуючи окремими провайдерами для кожного каналу.
Поведінкова сегментація
Створюйте динамічні сегменти аудиторії на основі подій користувачів у реальному часі та їхніх властивостей, щоб націлюватися на потрібних користувачів у потрібний час.
Бібліотека шаблонів
Створюйте та версіонуйте шаблони повідомлень за допомогою розширеного редактора, потім повторно використовуйте їх у різних подорожах та кампаніях.
Аналітика доставки
Відстежуйте показники відкриття, показники кліків, конверсії та помилки доставки для кожної подорожі та каналу, щоб з часом оптимізувати комунікацію.
Чому варто запускати Dittofeed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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