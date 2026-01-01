Розгорніть LibreChat в один клік.
Платформа чату зі ШІ з відкритим вихідним кодом, що надає єдиний інтерфейс для OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальних моделей.
Виберіть тариф VPS для LibreChat
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LibreChat
LibreChat – це самостійна альтернатива ChatGPT з понад 15 000 зірок на GitHub, яка надає єдиний, досконалий інтерфейс для взаємодії з декількома провайдерами ШІ. Вона підтримує моделі OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI та локально розміщені моделі через Ollama — все з одного розгортання, без перемикання між різними панелями керування постачальників.
Цей шаблон включає повний стек LibreChat: MongoDB для зберігання діалогів, MeiliSearch для повнотекстового пошуку в історії чату та векторну базу даних PostgreSQL для запитів документів RAG. Запуск його на власному VPS зберігає конфіденційні діалоги у вашій інфраструктурі, надаючи вам повний контроль над ключами API, доступом користувачів та управлінням витратами.
Ключові характеристики LibreChat
Багатопровайдерний доступ до ШІ
Підключайте моделі OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI та локальні моделі Ollama і перемикайтеся між ними в одній сесії чату.
RAG Запити документів
Завантажуйте документи та запитуйте їх за допомогою будь-якої підключеної моделі ШІ, використовуючи вбудований конвеєр отримання даних на базі pgvector.
Пошук розмов
Миттєво знаходьте минулі чати за допомогою повнотекстового пошуку на базі MeiliSearch у всій історії розмов.
Управління користувачами
Реєструйте кількох користувачів з входом за допомогою електронної пошти та пароля, централізовано керуйте доступом до ключів API та відстежуйте споживання токенів для кожного користувача.
Повна конфіденційність
Усі розмови з ШІ та завантажені документи залишаються на вашому VPS — без збору даних третіми сторонами, окрім API постачальників ШІ, які ви обираєте.
Чому варто запускати LibreChat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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