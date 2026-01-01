LibreChat – це самостійна альтернатива ChatGPT з понад 15 000 зірок на GitHub, яка надає єдиний, досконалий інтерфейс для взаємодії з декількома провайдерами ШІ. Вона підтримує моделі OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI та локально розміщені моделі через Ollama — все з одного розгортання, без перемикання між різними панелями керування постачальників.

Цей шаблон включає повний стек LibreChat: MongoDB для зберігання діалогів, MeiliSearch для повнотекстового пошуку в історії чату та векторну базу даних PostgreSQL для запитів документів RAG. Запуск його на власному VPS зберігає конфіденційні діалоги у вашій інфраструктурі, надаючи вам повний контроль над ключами API, доступом користувачів та управлінням витратами.