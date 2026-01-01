nopCommerce є найбільш завантажуваною у світі .NET-платформою для електронної комерції, якій довіряють тисячі компаній для керування онлайн-магазинами будь-якого розміру. Побудована на ASP.NET Core, вона пропонує повнофункціональну панель адміністратора для керування товарами, замовленнями, клієнтами, знижками та доставкою, а також підтримує PostgreSQL, MySQL і Microsoft SQL Server «з коробки».

Відкрита архітектура платформи підтримує тисячі плагінів і тем з маркетплейсу nopCommerce, дозволяючи продавцям розширювати свої магазини без зміни основного коду. Самостійний хостинг на власному VPS означає нульові комісії за транзакції, повний контроль над даними клієнтів і відсутність комісій за продаж незалежно від обсягу доходу.