Розгорніть nopCommerce в один клік.
Платформа електронної комерції ASP.NET з відкритим кодом, яка забезпечує роботу тисяч онлайн-магазинів, з повнофункціональною панеллю адміністратора та понад 1700 розширень для маркетплейсу.
Виберіть тариф VPS для nopCommerce
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою nopCommerce
nopCommerce є найбільш завантажуваною у світі .NET-платформою для електронної комерції, якій довіряють тисячі компаній для керування онлайн-магазинами будь-якого розміру. Побудована на ASP.NET Core, вона пропонує повнофункціональну панель адміністратора для керування товарами, замовленнями, клієнтами, знижками та доставкою, а також підтримує PostgreSQL, MySQL і Microsoft SQL Server «з коробки».
Відкрита архітектура платформи підтримує тисячі плагінів і тем з маркетплейсу nopCommerce, дозволяючи продавцям розширювати свої магазини без зміни основного коду. Самостійний хостинг на власному VPS означає нульові комісії за транзакції, повний контроль над даними клієнтів і відсутність комісій за продаж незалежно від обсягу доходу.
Ключові характеристики nopCommerce
Повна адмінпанель
Керуйте товарами, категоріями, замовленнями, клієнтами, знижками та правилами доставки з єдиної комплексної адмін-панелі.
Підтримка кількох магазинів
Керуйте кількома незалежними вітринами з однієї інсталяції nopCommerce, кожна зі своїм каталогом, цінами та темою.
Екосистема плагінів маркетплейсу
Розширте свій магазин за допомогою платіжних шлюзів, служб доставки, інтеграцій з ERP та власних тем з понад 1700 розширень маркетплейсу.
Міжнародні продажі
Вбудовані функції мультивалютності, багатомовності та управління податками спрощують продаж клієнтам у будь-якій країні.
Інструменти для SEO та маркетингу
Вбудовані функції SEO, відновлення покинутих кошиків, бали лояльності та інструменти для акційних цін збільшують трафік і повторні покупки.
Чому варто запускати nopCommerce у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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