phpBB є найпоширенішою відкритою платформою для форумів в інтернеті, яка забезпечує роботу сотень тисяч спільнот протягом понад двох десятиліть. Створена на PHP з акцентом на традиційні структури категорій та підфорумів, вона надає модераторам детальний контроль над дозволами, групами користувачів та потоком обговорень без залежності від хмарних сервісів або ліцензування за кількість місць.

Самостійний хостинг phpBB на власному VPS зберігає кожен допис, обліковий запис користувача та вкладення під вашим контролем, з повним доступом до бази даних, файлової системи та тисяч безкоштовних розширень і стилів, які підтримуються спільнотою phpBB.