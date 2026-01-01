Розгорніть phpBB в один клік.
Класична PHP-дошка оголошень з відкритим вихідним кодом для створення структурованих дискусійних форумів та онлайн-спільнот.
Виберіть тариф VPS для phpBB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою phpBB
phpBB є найпоширенішою відкритою платформою для форумів в інтернеті, яка забезпечує роботу сотень тисяч спільнот протягом понад двох десятиліть. Створена на PHP з акцентом на традиційні структури категорій та підфорумів, вона надає модераторам детальний контроль над дозволами, групами користувачів та потоком обговорень без залежності від хмарних сервісів або ліцензування за кількість місць.
Самостійний хостинг phpBB на власному VPS зберігає кожен допис, обліковий запис користувача та вкладення під вашим контролем, з повним доступом до бази даних, файлової системи та тисяч безкоштовних розширень і стилів, які підтримуються спільнотою phpBB.
Ключові характеристики phpBB
Деталізовані дозволи
Налаштуйте права на читання, публікацію та модерування для кожного форуму, групи користувачів або окремого облікового запису для детального контролю спільноти.
Екосистема розширень
Тисячі безкоштовних розширень спільноти додають інструменти SEO, антиспам, соціальний вхід та багато іншого без зміни основного коду.
Власні стилі та теми
Замініть стандартний стиль prosilver на теми спільноти або створіть власний вигляд, використовуючи систему шаблонів phpBB на основі Twig.
Вбудовані інструменти модерації
Попереджати, блокувати, закривати, розділяти та об'єднувати теми за допомогою спеціальної панелі керування модератора та детального журналу аудиту.
Багатомовна підтримка
Понад 60 офіційних мовних пакетів дозволяють запускати форуми вашою рідною мовою або розміщувати багатомовні спільноти.
BBCode та вкладення
Класичне форматування BBCode, а також вкладення файлів та зображень зберігають дописи звичними для давніх користувачів форуму.
Чому варто запускати phpBB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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