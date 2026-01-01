Розгорніть ProjectSend в один клік.
Професійна клієнтоорієнтована платформа для обміну файлами з обліковими записами для кожного клієнта, відстеженням завантажень та детальним контролем доступу для агентств і компаній.
Виберіть тариф VPS для ProjectSend
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ProjectSend
ProjectSend — це платформа для доставки файлів з відкритим вихідним кодом, створена для компаній, яким потрібно обмінюватися файлами з конкретними клієнтами, а не з широкою публікою. Кожен клієнт отримує власний логін і бачить лише призначені йому файли, тоді як адміністратори відстежують кожне завантаження, встановлюють терміни дії для конфіденційних матеріалів та отримують сповіщення, коли одержувачі отримують доступ до нових завантажень — створюючи підзвітну, брендовану альтернативу загальнодоступним посиланням на хмарні сховища.
Розміщення ProjectSend на вашому VPS зберігає конфіденційні файли клієнтів — договори, фінансові документи, дизайнерські активи — на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте, без плати за користувача, без обмежень на зберігання та з можливістю налаштувати брендування відповідно до ідентичності вашого бізнесу.
Ключові характеристики ProjectSend
Облікові записи клієнтів
Кожен клієнт отримує окремий логін і бачить лише файли, призначені для нього, зберігаючи конфіденційність та організованість кожних відносин без спільних публічних посилань.
Відстеження завантажень
Детальні журнали активності точно показують, хто і коли завантажив який файл, надаючи підтвердження доставки для відповідності вимогам та зменшуючи кількість електронних листів із запитанням «чи отримали ви його?».
Терміни дії
Налаштуйте автоматичне закінчення терміну дії для конфіденційних документів, щоб доступ було відкликано після визначеного періоду, зменшуючи ризик витоку без ручного очищення.
Уведомления по электронной почте
Клієнти отримують автоматичні листи, коли доступні нові файли, що усуває необхідність повідомляти їх окремо після кожного завантаження.
Власний брендинг
Настроювані теми та логотипи представляють професійний файловий портал з власним брендом, що відображає ідентичність вашого агентства або бізнесу, а не загальнодоступний сервіс.
Чому варто запускати ProjectSend у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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