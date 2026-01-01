ProjectSend — це платформа для доставки файлів з відкритим вихідним кодом, створена для компаній, яким потрібно обмінюватися файлами з конкретними клієнтами, а не з широкою публікою. Кожен клієнт отримує власний логін і бачить лише призначені йому файли, тоді як адміністратори відстежують кожне завантаження, встановлюють терміни дії для конфіденційних матеріалів та отримують сповіщення, коли одержувачі отримують доступ до нових завантажень — створюючи підзвітну, брендовану альтернативу загальнодоступним посиланням на хмарні сховища.

Розміщення ProjectSend на вашому VPS зберігає конфіденційні файли клієнтів — договори, фінансові документи, дизайнерські активи — на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте, без плати за користувача, без обмежень на зберігання та з можливістю налаштувати брендування відповідно до ідентичності вашого бізнесу.