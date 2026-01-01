Розгорнути новий API з встановленням в один клік.
Уніфікований шлюз LLM для керування кількома постачальниками ШІ з відстеженням використання, контролем доступу та балансуванням навантаження.
Виберіть тариф VPS для New API
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою New API
New API — це шлюз LLM з відкритим кодом, який надає єдину точку доступу для OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini та десятків інших провайдерів ШІ. Він централізує управління ключами API, забезпечує квоти використання, відстежує витрати на користувача або команду, а також дозволяє переключення на резервний ресурс та балансування навантаження між провайдерами — все через вебпанель.
Самостійне розміщення New API на вашому VPS зберігає конфіденційні облікові дані ШІ та дані про використання під вашим контролем, усуває плату за шлюз за кожен запит і дає вам гнучкість додавати або змінювати провайдерів без зміни коду вашого застосунку.
Ключові характеристики New API
Уніфікований шлюз провайдера
Маршрутизуйте запити до OpenAI, Claude, Gemini та інших LLM через єдину кінцеву точку, перемикаючи провайдерів, не змінюючи коду вашої програми.
Відстеження використання та квоти
Відстежуйте споживання токенів та витрати на користувача, команду або проєкт, а також встановлюйте жорсткі ліміти, щоб запобігти непередбаченим витратам на ШІ у всій організації.
Балансування навантаження та відмовостійкість
Розподіляйте запити між кількома каналами провайдерів та автоматично перемикайтеся на альтернативні, коли провайдер недоступний, максимізуючи час безвідмовної роботи.
Контроль доступу на основі токенів
Видавайте токени API командам та застосункам, не розкриваючи ваші фактичні облікові дані провайдера, зберігаючи секрети централізованими та відкликаними в будь-який час.
Веб-панель управління
Керуйте каналами, користувачами та квотами через вбудований веб-інтерфейс з журналами використання в реальному часі та аналітикою споживання.
Чому варто запускати New API у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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