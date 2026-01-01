New API — це шлюз LLM з відкритим кодом, який надає єдину точку доступу для OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini та десятків інших провайдерів ШІ. Він централізує управління ключами API, забезпечує квоти використання, відстежує витрати на користувача або команду, а також дозволяє переключення на резервний ресурс та балансування навантаження між провайдерами — все через вебпанель.

Самостійне розміщення New API на вашому VPS зберігає конфіденційні облікові дані ШІ та дані про використання під вашим контролем, усуває плату за шлюз за кожен запит і дає вам гнучкість додавати або змінювати провайдерів без зміни коду вашого застосунку.