Розгорніть SerpBear в один клік.
Самостійно розміщений трекер позицій у пошукових системах для моніторингу позицій ключових слів у Google, Bing та інших пошукових системах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SerpBear
SerpBear — це відстежувач позицій SEO з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який відстежує, як ваші домени ранжуються за обраними ключовими словами в Google, Bing, Yahoo, Yandex та DuckDuckGo. Він щоденно отримує позиції в SERP, будує графіки історії ранжування та показує рух, щоб ви могли реагувати на зміни алгоритмів, оновлення контенту та активність конкурентів, не сплачуючи плату за ключове слово сервісу відстеження позицій SaaS.
Самостійне розміщення SerpBear на вашому власному VPS надає вам необмежену кількість доменів та ключових слів, додаткову інтеграцію з Google Search Console для показів та кліків, а також сповіщення електронною поштою або через вебхуки, коли позиції змінюються. Дані зберігаються у вашій інфраструктурі, тому архіви історичних позицій залишаються вашими, замість того, щоб зникати, коли термін дії підписки SaaS закінчується.
Ключові характеристики SerpBear
Багатодвигунне відстеження
Відстежуйте позиції ключових слів у Google, Bing, Yahoo, Yandex та DuckDuckGo з єдиної інформаційної панелі з графіками історії для кожного ключового слова.
Інтеграція Search Console
Додаткове підключення Google Search Console додає покази, показники клікабельності та дані про виявлення до кожного відстежуваного ключового слова.
Мобільні та десктопні SERPs
Запускайте окремі трекери для мобільних і десктопних SERP, щоб виявити відмінності в ранжуванні для конкретних пристроїв, які впливають на реальний трафік.
Таргетинг за країнами та містами
Налаштуйте кожне ключове слово з цільовою країною, мовою та містом, щоб відображати локалізовані результати пошуку, а не єдиний глобальний вигляд.
Сповіщення та експорти
Сповіщення електронною поштою та вебхуками спрацьовують при змінах рейтингу, а експорт CSV наповнює зовнішні інформаційні панелі або звіти клієнтів без ручного копіювання та вставлення.
Необмежені ключові слова
Без оплати за ключове слово — відстежуйте стільки доменів і ключових слів, скільки дозволяють ресурси вашого VPS, без підвищення рівня підписки.
Чому варто запускати SerpBear у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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