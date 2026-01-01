SerpBear — це відстежувач позицій SEO з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який відстежує, як ваші домени ранжуються за обраними ключовими словами в Google, Bing, Yahoo, Yandex та DuckDuckGo. Він щоденно отримує позиції в SERP, будує графіки історії ранжування та показує рух, щоб ви могли реагувати на зміни алгоритмів, оновлення контенту та активність конкурентів, не сплачуючи плату за ключове слово сервісу відстеження позицій SaaS.

Самостійне розміщення SerpBear на вашому власному VPS надає вам необмежену кількість доменів та ключових слів, додаткову інтеграцію з Google Search Console для показів та кліків, а також сповіщення електронною поштою або через вебхуки, коли позиції змінюються. Дані зберігаються у вашій інфраструктурі, тому архіви історичних позицій залишаються вашими, замість того, щоб зникати, коли термін дії підписки SaaS закінчується.