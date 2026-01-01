Встановлення Plausible Analytics в один клік
Легка, безфайлова платформа веб-аналітики, що повністю відповідає вимогам GDPR і зберігає всі дані відвідувачів на власному сервері.
Виберіть тариф VPS для Plausible Analytics
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Plausible Analytics
Plausible Analytics — це альтернатива Google Analytics з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність, яка відстежує основні показники вебсайту без файлів cookie, збору персональних даних або банерів згоди. Його скрипт відстеження важить менше 1 КБ, тому він практично не впливає на час завантаження сторінок, водночас надаючи чисту інформаційну панель з усіма необхідними даними про трафік.
Самостійне розміщення Plausible на вашому VPS зберігає кожен перегляд сторінки та запис події на вашій інфраструктурі без доступу третіх сторін. Цей шаблон поєднує програму Plausible з PostgreSQL для метаданих і ClickHouse для високопродуктивних аналітичних запитів, надаючи вам повну, готову до використання конфігурацію, яка зберігає дані необмежений час за фіксованої вартості інфраструктури.
Ключові характеристики Plausible Analytics
Відстеження без файлів cookie
Вимірює трафік без файлів cookie або постійних ідентифікаторів, тому не потрібен банер згоди і за замовчуванням відповідає вимогам GDPR та CCPA.
Скрипт менше 1 КБ
Скрипт відстеження менший за більшість зображень, не спричиняє помітної затримки при завантаженні сторінок, при цьому збираючи всі необхідні метрики.
Панель приладів реального часу
Переглядайте кількість відвідувачів у реальному часі разом з історичними тенденціями, джерелами трафіку та найпопулярнішими сторінками на єдиній, зручній для читання інформаційній панелі.
Відстеження цілей та подій
Відстежуйте власні конверсії та події — надсилання форм, натискання кнопок та вихідні посилання — без написання складного аналітичного коду.
ClickHouse Рушій аналітики
Стовпчасте сховище ClickHouse забезпечує швидкі запити по мільйонах переглядів сторінок, тому інформаційні панелі завантажуються миттєво навіть на сайтах з високим трафіком.
Чому варто запускати Plausible Analytics у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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