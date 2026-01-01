Plausible Analytics — це альтернатива Google Analytics з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність, яка відстежує основні показники вебсайту без файлів cookie, збору персональних даних або банерів згоди. Його скрипт відстеження важить менше 1 КБ, тому він практично не впливає на час завантаження сторінок, водночас надаючи чисту інформаційну панель з усіма необхідними даними про трафік.

Самостійне розміщення Plausible на вашому VPS зберігає кожен перегляд сторінки та запис події на вашій інфраструктурі без доступу третіх сторін. Цей шаблон поєднує програму Plausible з PostgreSQL для метаданих і ClickHouse для високопродуктивних аналітичних запитів, надаючи вам повну, готову до використання конфігурацію, яка зберігає дані необмежений час за фіксованої вартості інфраструктури.