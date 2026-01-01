Розгортайте Prefect в один клік.
Сучасна Python-орієнтована платформа оркестрації робочих процесів для створення, планування та моніторингу конвеєрів даних і завдань автоматизації.
Виберіть тариф VPS для Prefect
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Prefect
Prefect дозволяє перетворити будь-яку функцію Python на запланований, відстежуваний і автоматично повторюваний воркфлоу за допомогою лише одного декоратора. На відміну від інструментів оркестрації, що інтенсивно використовують YAML, Prefect зберігає воркфлоу як звичайний код Python — який можна тестувати, контролювати версії та розгортати, як будь-який інший модуль. Вбудований інтерфейс користувача показує статус виконання в реальному часі, журнали та історію на рівні завдань для кожного запуску.
Самостійне розміщення Prefect на вашому VPS усуває плату за виконання в хмарі, надає необмежену кількість запусків воркфлоу за фіксованої вартості інфраструктури та зберігає конфіденційні дані пайплайнів — облікові дані, результати запитів, журнали — повністю на вашій власній інфраструктурі без прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Prefect
Нативні робочі процеси Python
Декоруйте будь-яку функцію Python за допомогою
@flow або
@task, щоб отримати планування, повторні спроби, кешування та спостережуваність — без необхідності вивчати власну DSL.
Автоматичні повторні спроби
Налаштуйте експоненційну затримку та власну логіку повторних спроб для кожного завдання, щоб тимчасові збої в API, базах даних або мережевих викликах відновлювалися без ручного втручання.
Моніторинг у реальному часі
Вбудований інтерфейс користувача відображає статус завдань у реальному часі, журнали виконання та історію запусків, щоб ви завжди знали, що виконується, що не вдалося і чому.
Гнучке бронювання
Вирази Cron, інтервальні тригери та розгортання, керовані подіями, дозволяють запускати конвеєри за будь-яким розкладом або у відповідь на зовнішні події.
Робочі пули і працівники
Розподіліть виконання потоків між кількома робочими процесами або машинами, масштабуючи обчислювальну потужність незалежно від сервера оркестрації.
Чому варто запускати Prefect у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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