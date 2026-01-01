Prefect дозволяє перетворити будь-яку функцію Python на запланований, відстежуваний і автоматично повторюваний воркфлоу за допомогою лише одного декоратора. На відміну від інструментів оркестрації, що інтенсивно використовують YAML, Prefect зберігає воркфлоу як звичайний код Python — який можна тестувати, контролювати версії та розгортати, як будь-який інший модуль. Вбудований інтерфейс користувача показує статус виконання в реальному часі, журнали та історію на рівні завдань для кожного запуску.

Самостійне розміщення Prefect на вашому VPS усуває плату за виконання в хмарі, надає необмежену кількість запусків воркфлоу за фіксованої вартості інфраструктури та зберігає конфіденційні дані пайплайнів — облікові дані, результати запитів, журнали — повністю на вашій власній інфраструктурі без прив'язки до постачальника.