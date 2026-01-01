Розгорнути SigNoz в один клік.
APM, що базується на OpenTelemetry, об'єднує розподілені трасування, метрики та журнали в єдиній відкритій платформі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SigNoz
SigNoz — це повнофункціональна платформа спостережуваності з відкритим вихідним кодом, розроблена на базі OpenTelemetry. Вона замінює кілька розрізнених інструментів — бекенд для трасування, сховище метрик та агрегатор логів — однією програмою, яка корелює всі три сигнали в єдиному інтерфейсі. Інженери можуть переходити від повільного трасування безпосередньо до пов'язаних логів та метрик інфраструктури без перемикання вкладок або ручного з'єднання даних.
На відміну від постачальників APM як послуги (SaaS), самостійне розміщення SigNoz на власному VPS зберігає всі телеметричні дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ціноутворення за користувача або обмежень на зберігання даних, встановлених третьою стороною. Механізм зберігання ClickHouse забезпечує швидкі запити навіть при великих обсягах надходження даних, а нативна підтримка OpenTelemetry означає, що будь-який сервіс, інструментований OTel, надсилає дані без SDK, специфічних для постачальника.
Ключові характеристики SigNoz
Розподілене трасування
Візуалізуйте наскрізні потоки запитів між сервісами за допомогою графіків полум'я, деталей спанів та аналізу затримок P50/P95/P99.
Моніторинг метрик
Збирайте та запитуйте метрики інфраструктури та застосунків через OpenTelemetry, з вбудованими інформаційними панелями та правилами сповіщень.
Управління журналів
Централізуйте журнали з усіх сервісів, фільтруйте за контекстом трасування та виконуйте повнотекстовий пошук без окремого стеку журналювання.
Корельовані сигнали
Переходьте від повільного трасування до пов'язаних журналів і метрик хоста одним клацанням — без ручної кореляції між окремими інструментами.
Нативний OpenTelemetry
Будь-який сервіс, вже інструментований за допомогою OTel SDK, негайно надсилає дані до SigNoz, без прив'язки до постачальника або спеціальних агентів.
Вбудоване сповіщення
Визначте порогові значення та сповіщення про аномалії для будь-якої метрики або сигналу трасування та направляйте сповіщення до Slack, PagerDuty або вебхуків.
Чому варто запускати SigNoz у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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