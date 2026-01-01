SigNoz — це повнофункціональна платформа спостережуваності з відкритим вихідним кодом, розроблена на базі OpenTelemetry. Вона замінює кілька розрізнених інструментів — бекенд для трасування, сховище метрик та агрегатор логів — однією програмою, яка корелює всі три сигнали в єдиному інтерфейсі. Інженери можуть переходити від повільного трасування безпосередньо до пов'язаних логів та метрик інфраструктури без перемикання вкладок або ручного з'єднання даних.

На відміну від постачальників APM як послуги (SaaS), самостійне розміщення SigNoz на власному VPS зберігає всі телеметричні дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ціноутворення за користувача або обмежень на зберігання даних, встановлених третьою стороною. Механізм зберігання ClickHouse забезпечує швидкі запити навіть при великих обсягах надходження даних, а нативна підтримка OpenTelemetry означає, що будь-який сервіс, інструментований OTel, надсилає дані без SDK, специфічних для постачальника.