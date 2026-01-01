Знижка до 68% на SigNoz

Розгорнути SigNoz в один клік.

APM, що базується на OpenTelemetry, об'єднує розподілені трасування, метрики та журнали в єдиній відкритій платформі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути SigNoz в один клік.

Виберіть тариф VPS для SigNoz

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SigNoz

SigNoz — це повнофункціональна платформа спостережуваності з відкритим вихідним кодом, розроблена на базі OpenTelemetry. Вона замінює кілька розрізнених інструментів — бекенд для трасування, сховище метрик та агрегатор логів — однією програмою, яка корелює всі три сигнали в єдиному інтерфейсі. Інженери можуть переходити від повільного трасування безпосередньо до пов'язаних логів та метрик інфраструктури без перемикання вкладок або ручного з'єднання даних.

На відміну від постачальників APM як послуги (SaaS), самостійне розміщення SigNoz на власному VPS зберігає всі телеметричні дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ціноутворення за користувача або обмежень на зберігання даних, встановлених третьою стороною. Механізм зберігання ClickHouse забезпечує швидкі запити навіть при великих обсягах надходження даних, а нативна підтримка OpenTelemetry означає, що будь-який сервіс, інструментований OTel, надсилає дані без SDK, специфічних для постачальника.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SigNoz

Розподілене трасування

Візуалізуйте наскрізні потоки запитів між сервісами за допомогою графіків полум'я, деталей спанів та аналізу затримок P50/P95/P99.

Моніторинг метрик

Збирайте та запитуйте метрики інфраструктури та застосунків через OpenTelemetry, з вбудованими інформаційними панелями та правилами сповіщень.

Управління журналів

Централізуйте журнали з усіх сервісів, фільтруйте за контекстом трасування та виконуйте повнотекстовий пошук без окремого стеку журналювання.

Корельовані сигнали

Переходьте від повільного трасування до пов'язаних журналів і метрик хоста одним клацанням — без ручної кореляції між окремими інструментами.

Нативний OpenTelemetry

Будь-який сервіс, вже інструментований за допомогою OTel SDK, негайно надсилає дані до SigNoz, без прив'язки до постачальника або спеціальних агентів.

Вбудоване сповіщення

Визначте порогові значення та сповіщення про аномалії для будь-якої метрики або сигналу трасування та направляйте сповіщення до Slack, PagerDuty або вебхуків.

Чому варто запускати SigNoz у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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