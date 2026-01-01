Розгорніть Typebot в один клік.
Конструктор чат-ботів без коду для створення розмовних форм, опитувань та інтерактивних чат-взаємодій, які можна розмістити самостійно.
Виберіть тариф VPS для Typebot
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Typebot
Typebot — це самостійно розміщуваний конструктор розмовних форм, який замінює статичні HTML-форми інтерактивними, чат-подібними потоками. Використовуючи його редактор полотна з функцією перетягування, команди можуть розробляти багатоетапні розмови з умовним розгалуженням, власними змінними та нативними інтеграціями — без написання коду. Платформа постачається як дві служби: конструктор для розробки та керування потоками, і переглядач, який надає опубліковані чат-боти безпосередньо кінцевим користувачам.
Самостійне розміщення Typebot на вашому VPS дає вам повне право власності на дані подання, завантажені файли та облікові дані API без комісій за кожне подання та без передачі даних третім сторонам. Ваші потоки працюють на вашому власному домені, повністю приватно, без штучних обмежень на робочі простори, членів команди або опублікованих ботів.
Ключові характеристики Typebot
Візуальний конструктор потоків
Створюйте розгалужені розмови за допомогою редактора полотна, що містить понад 30 типів блоків, включно з полями введення, умовами, вбудованими медіа та збором платежів.
Нативні інтеграції
Підключайте потоки безпосередньо до OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier та Make.com, не виходячи з редактора.
Умовна логіка
Розгалужуйте діалогові шляхи залежно від відповідей користувачів, змінних або відповідей API, щоб забезпечити повністю персоналізований досвід.
Гнучкі режими вбудовування
Публікуйте чат-боти як спливаючі вікна, бічні віджети, повноекранний чат або вбудовані елементи на будь-якому вебсайті чи вебдодатку.
Аналітика в реальному часі
Відстежуйте показники подачі, точки відмови та воронки завершення для кожного опублікованого потоку з інформаційної панелі.
Робочі простори команди
Організуйте робочі процеси у кількох ізольованих робочих просторах з доступом на основі ролей для різних команд або клієнтів.
Чому варто запускати Typebot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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