Typebot — це самостійно розміщуваний конструктор розмовних форм, який замінює статичні HTML-форми інтерактивними, чат-подібними потоками. Використовуючи його редактор полотна з функцією перетягування, команди можуть розробляти багатоетапні розмови з умовним розгалуженням, власними змінними та нативними інтеграціями — без написання коду. Платформа постачається як дві служби: конструктор для розробки та керування потоками, і переглядач, який надає опубліковані чат-боти безпосередньо кінцевим користувачам.

Самостійне розміщення Typebot на вашому VPS дає вам повне право власності на дані подання, завантажені файли та облікові дані API без комісій за кожне подання та без передачі даних третім сторонам. Ваші потоки працюють на вашому власному домені, повністю приватно, без штучних обмежень на робочі простори, членів команди або опублікованих ботів.