Розгорніть FeedCraft в один клік.
Самохостинговий RSS-прошарок, що використовує ШІ для перекладу, узагальнення, фільтрації та очищення будь-якого каналу, перш ніж він досягне читача.
Виберіть тариф VPS для FeedCraft
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FeedCraft
FeedCraft — це проміжне програмне забезпечення RSS з відкритим кодом, яке розташовується між будь-яким вихідним каналом і вашим читачем, перетворюючи кожну статтю за допомогою настроюваних етапів обробки, що називаються Crafts. Він може витягувати повний текст статей з усічених каналів, перекладати заголовки та основний текст за допомогою LLM, сумісної з OpenAI, генерувати ШІ-резюме та вступні частини, відфільтровувати рекламні дописи за допомогою правил природної мови і навіть перетворювати HTML-сторінки, JSON API або результати пошуку на абсолютно нові RSS-канали.
Самостійне розміщення FeedCraft на власному VPS зберігає кожну статтю та кожен запит LLM на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуває обмеження швидкості та простої, які переслідують спільні публічні екземпляри, і дозволяє спрямовувати обробку ШІ на будь-якого провайдера — OpenAI, Gemini, локальну модель Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку — який найкраще відповідає вашому бюджету та мовному покриттю.
Ключові характеристики FeedCraft
Переклад ШІ та підсумки на основі ШІ
Перекладайте заголовки та тексти статей на будь-яку цільову мову та додавайте згенеровані ШІ резюме через LLM, сумісний з OpenAI, з власними підказками для Craft.
Повнотекстове вилучення
Замінити скорочені витяги RSS повним вмістом статті, включно з режимом fulltext-plus, що відтворюється браузером, для сайтів, які завантажують текст за допомогою JavaScript.
HTML/JSON/Пошук до RSS
Вбудовані візуальні генератори перетворюють довільні веб-сторінки, відповіді JSON API (з імпортом curl) та результати пошукових систем на стабільні RSS-стрічки.
Портативний і режими док-станції
Додайте префікс до будь-якої URL-адреси стрічки для одноразової обробки або визначте іменовані Рецепти в інтерфейсі адміністратора, щоб закріпити постійні перетворені URL-адреси стрічок, на які підписується ваш читач.
AtomCraft і FlowCraft
Компонуйте атомарні операції (проксі, обмеження, переклад, узагальнення, прикрашання, ігнорування рекламних матеріалів) у багаторазові конвеєри, адаптовані до кожного джерела даних.
Проміжне програмне забезпечення, незалежне від читача
Працює з FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux або будь-яким рідером, який використовує стандартний RSS, без потреби в плагінах чи інтеграції облікового запису.
Чому варто запускати FeedCraft у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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