FeedCraft — це проміжне програмне забезпечення RSS з відкритим кодом, яке розташовується між будь-яким вихідним каналом і вашим читачем, перетворюючи кожну статтю за допомогою настроюваних етапів обробки, що називаються Crafts. Він може витягувати повний текст статей з усічених каналів, перекладати заголовки та основний текст за допомогою LLM, сумісної з OpenAI, генерувати ШІ-резюме та вступні частини, відфільтровувати рекламні дописи за допомогою правил природної мови і навіть перетворювати HTML-сторінки, JSON API або результати пошуку на абсолютно нові RSS-канали.

Самостійне розміщення FeedCraft на власному VPS зберігає кожну статтю та кожен запит LLM на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуває обмеження швидкості та простої, які переслідують спільні публічні екземпляри, і дозволяє спрямовувати обробку ШІ на будь-якого провайдера — OpenAI, Gemini, локальну модель Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку — який найкраще відповідає вашому бюджету та мовному покриттю.