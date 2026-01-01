Розгорнути Ant Media Server CE одним кліком.
Медіасервер з відкритим вихідним кодом, що забезпечує потокову передачу WebRTC, RTMP, SRT та HLS менш ніж за секунду, з інтегрованою панеллю адміністратора.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition — це рушій потокового передавання з відкритим вихідним кодом, створений для живого відео з наднизькою затримкою. Він приймає вхідні потоки через RTMP, SRT та WebRTC і доставляє потоки глядачам через WebRTC (затримка ~0,5 с), HLS, CMAF LL-HLS, DASH та RTSP — усе з одного сервера. Вбудована панель адміністратора дозволяє керувати потоками, налаштовувати програми та відстежувати з’єднання без зовнішніх інструментів.
Самостійний хостинг на власному VPS означає відсутність плати за кожен потік, відсутність обмежень сторонніх платформ і повне володіння даними вашої аудиторії. Незалежно від того, чи створюєте ви телемедичну платформу, клас електронного навчання, живий аукціон або спортивну трансляцію, Ant Media Server надає вам готову до виробництва основу, яку ви повністю контролюєте.
Ключові характеристики Ant Media Server CE
WebRTC з наднизькою затримкою
Прийом та відтворення потоків із наскрізною затримкою менше 0,5 секунди через WebRTC, що забезпечує інтерактивні відео в реальному часі.
Багатопротокольний прийом
Приймайте прямі трансляції з OBS, FFmpeg, IP-камер та будь-якого джерела, сумісного з RTMP, SRT або WebRTC, без додаткової конфігурації.
Доставка HLS і CMAF
Транслюйте потоки через стандартні HLS та CMAF LL-HLS, щоб глядачі на будь-якому пристрої або CDN могли дивитися без плагінів.
Вбудована панель керування адміністратора
Керуйте потоковими застосунками, переглядайте активні сесії та налаштовуйте параметри сервера через інтегровану веб-консоль на порту 5080.
Запис та Відео за запитом
Автоматично записуйте прямі трансляції у MP4 або HLS та надавайте їх як контент на вимогу з того ж сервера.
Чому варто запускати Ant Media Server CE у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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