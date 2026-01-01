Ant Media Server Community Edition — це рушій потокового передавання з відкритим вихідним кодом, створений для живого відео з наднизькою затримкою. Він приймає вхідні потоки через RTMP, SRT та WebRTC і доставляє потоки глядачам через WebRTC (затримка ~0,5 с), HLS, CMAF LL-HLS, DASH та RTSP — усе з одного сервера. Вбудована панель адміністратора дозволяє керувати потоками, налаштовувати програми та відстежувати з’єднання без зовнішніх інструментів.

Самостійний хостинг на власному VPS означає відсутність плати за кожен потік, відсутність обмежень сторонніх платформ і повне володіння даними вашої аудиторії. Незалежно від того, чи створюєте ви телемедичну платформу, клас електронного навчання, живий аукціон або спортивну трансляцію, Ant Media Server надає вам готову до виробництва основу, яку ви повністю контролюєте.