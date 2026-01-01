Знижка до 68% на Ant Media Server CE

Розгорнути Ant Media Server CE одним кліком.

Медіасервер з відкритим вихідним кодом, що забезпечує потокову передачу WebRTC, RTMP, SRT та HLS менш ніж за секунду, з інтегрованою панеллю адміністратора.

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VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Ant Media Server CE одним кліком.

Виберіть тариф VPS для Ant Media Server CE

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Ant Media Server CE

Ant Media Server Community Edition — це рушій потокового передавання з відкритим вихідним кодом, створений для живого відео з наднизькою затримкою. Він приймає вхідні потоки через RTMP, SRT та WebRTC і доставляє потоки глядачам через WebRTC (затримка ~0,5 с), HLS, CMAF LL-HLS, DASH та RTSP — усе з одного сервера. Вбудована панель адміністратора дозволяє керувати потоками, налаштовувати програми та відстежувати з’єднання без зовнішніх інструментів.

Самостійний хостинг на власному VPS означає відсутність плати за кожен потік, відсутність обмежень сторонніх платформ і повне володіння даними вашої аудиторії. Незалежно від того, чи створюєте ви телемедичну платформу, клас електронного навчання, живий аукціон або спортивну трансляцію, Ant Media Server надає вам готову до виробництва основу, яку ви повністю контролюєте.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Ant Media Server CE

WebRTC з наднизькою затримкою

Прийом та відтворення потоків із наскрізною затримкою менше 0,5 секунди через WebRTC, що забезпечує інтерактивні відео в реальному часі.

Багатопротокольний прийом

Приймайте прямі трансляції з OBS, FFmpeg, IP-камер та будь-якого джерела, сумісного з RTMP, SRT або WebRTC, без додаткової конфігурації.

Доставка HLS і CMAF

Транслюйте потоки через стандартні HLS та CMAF LL-HLS, щоб глядачі на будь-якому пристрої або CDN могли дивитися без плагінів.

Вбудована панель керування адміністратора

Керуйте потоковими застосунками, переглядайте активні сесії та налаштовуйте параметри сервера через інтегровану веб-консоль на порту 5080.

Запис та Відео за запитом

Автоматично записуйте прямі трансляції у MP4 або HLS та надавайте їх як контент на вимогу з того ж сервера.

Чому варто запускати Ant Media Server CE у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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