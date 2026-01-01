DSpace — це найпоширеніша у світі платформа репозиторіїв з відкритим вихідним кодом, яка використовується у понад 2000 інституційних репозиторіях університетів, бібліотек, музеїв та дослідницьких організацій. Вона збирає, організовує та зберігає цифрові матеріали будь-якого формату — статті, дисертації, набори даних, зображення та аудіо — з розширеними метаданими Dublin Core та постійними ідентифікаторами Handle для постійного цитування.

Самостійне розміщення DSpace на власному VPS-сервері дозволяє зберігати повне право власності на науковий контент, політики збереження та правила доступу всередині організації. Вбудовані REST API, інтерфейс Angular, рівень виявлення Solr та кінцева точка OAI-PMH надають установам повний стек репозиторію без повторюваних платежів за SaaS або прив'язки до постачальника.