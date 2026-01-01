Розгорніть DSpace в один клік.
Інституційний репозиторій з відкритим вихідним кодом для збереження та поширення академічних досліджень, дисертацій та цифрових колекцій.
Виберіть тариф VPS для DSpace
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DSpace
DSpace — це найпоширеніша у світі платформа репозиторіїв з відкритим вихідним кодом, яка використовується у понад 2000 інституційних репозиторіях університетів, бібліотек, музеїв та дослідницьких організацій. Вона збирає, організовує та зберігає цифрові матеріали будь-якого формату — статті, дисертації, набори даних, зображення та аудіо — з розширеними метаданими Dublin Core та постійними ідентифікаторами Handle для постійного цитування.
Самостійне розміщення DSpace на власному VPS-сервері дозволяє зберігати повне право власності на науковий контент, політики збереження та правила доступу всередині організації. Вбудовані REST API, інтерфейс Angular, рівень виявлення Solr та кінцева точка OAI-PMH надають установам повний стек репозиторію без повторюваних платежів за SaaS або прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики DSpace
Версіонування продукту
Відстежуйте кілька версій статей, наборів даних та дисертацій, щоб дослідники могли оновлювати подані матеріали, не втрачаючи історію цитувань.
Збирання OAI-PMH
Вбудована кінцева точка OAI-PMH надає метадані для Google Scholar, BASE та інших агрегаторів для глобальної доступності.
Обробляти постійні ідентифікатори
Кожен елемент отримує постійний ідентифікатор Handle.net, щоб посилання зберігалися після змін URL-адрес та ребрендингу установ.
Пошук на основі Solr
Виділений бекенд Solr забезпечує фасетний перегляд, повнотекстовий пошук та статистику використання для мільйонів елементів.
Налаштовувані робочі процеси
Робочі процеси подання для окремих колекцій з етапами редакційного перегляду адаптуються до політик факультетів, бібліотек та відділів.
COAR Notify готово
Вбудована підтримка протоколів COAR Notify підключає ваш репозиторій до нової екосистеми відкритого рецензування.
Чому варто запускати DSpace у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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