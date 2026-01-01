NZBGet — це високопродуктивний завантажувач бінарних файлів Usenet, написаний на C++, розроблений для максимальної пропускної здатності та мінімального використання ЦП і пам'яті. Він завантажує файли NZB із серверів Usenet, відновлює неповні публікації за допомогою PAR2, розпаковує RAR-архіви та передає готові файли сценаріям постобробки або програмам Arr — все це з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює практично на будь-якому обладнанні.

Самостійний хостинг NZBGet на VPS забезпечує безперервне завантаження 24/7 у швидкій мережі без завантаження домашнього ПК. Він природно поєднується з Sonarr, Radarr, Lidarr та іншими інструментами автоматизації, які передають URL-адреси NZB через його REST API.