Встановлення NZBGet в один клік.
Ефективний завантажувач бінарних файлів Usenet, написаний на C++, з відшліфованим веб-інтерфейсом та широкою екосистемою автоматизації.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NZBGet
NZBGet — це високопродуктивний завантажувач бінарних файлів Usenet, написаний на C++, розроблений для максимальної пропускної здатності та мінімального використання ЦП і пам'яті. Він завантажує файли NZB із серверів Usenet, відновлює неповні публікації за допомогою PAR2, розпаковує RAR-архіви та передає готові файли сценаріям постобробки або програмам Arr — все це з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює практично на будь-якому обладнанні.
Самостійний хостинг NZBGet на VPS забезпечує безперервне завантаження 24/7 у швидкій мережі без завантаження домашнього ПК. Він природно поєднується з Sonarr, Radarr, Lidarr та іншими інструментами автоматизації, які передають URL-адреси NZB через його REST API.
Ключові характеристики NZBGet
Найкраща в галузі пропускна здатність
Кодова база C++ насичує швидкі Usenet-з'єднання з мінімальними накладними витратами процесора та пам'яті, залишаючи місце для інших сервісів на тому ж VPS.
Відновлення та розпакування PAR2
Автоматична перевірка, відновлення пошкоджених записів та розпакування RAR/RAR5, щоб завершені завантаження потрапляли до вашої бібліотеки готовими до використання.
Servarr-сумісний REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та подібні інструменти передають NZB безпосередньо через добре підтримуваний API JSON-RPC.
Потужна постобробка
Скрипти-перехоплювачі на кожному етапі завантаження дозволяють запускати сканування медіатеки, сповіщення, транскодування або будь-який власний робочий процес для кожної категорії.
Адаптивний веб-інтерфейс користувача
Чистий інтерфейс браузера з керуванням чергою, статистикою для кожного сервера та повним доступом до конфігурації — безперебійно працює на настільних комп'ютерах та мобільних пристроях.
Чому варто запускати NZBGet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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