Знижка до 68% на jfa-go

Встановлення jfa-go в один клік.

Керування користувачами на основі запрошень для Jellyfin з профілями, скиданням паролів та багатоканальними сповіщеннями.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення jfa-go в один клік.

Виберіть тариф VPS для jfa-go

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою jfa-go

jfa-go — це самостійно розміщений компаньйон для керування користувачами для Jellyfin (з вторинною підтримкою Emby), який замінює ручне створення облікових записів на запрошувальні посилання, якими можна ділитися. Кожне запрошення може застосовувати профіль Jellyfin, який контролює доступ до бібліотеки, ліміти транскодування та інші налаштування сервера, тоді як опції для обмежень використання, термінів дії, правил паролів та CAPTCHA дають адміністраторам жорсткий контроль над тим, хто реєструється і як.

Самостійне розміщення jfa-go разом з Jellyfin усуває труднощі з підключенням родини, друзів або платних прихильників, додає процеси скидання пароля, які працюють з вбудованою функцією Jellyfin «Забули пароль», і підключає сповіщення користувачів до Discord, Telegram, Matrix та електронної пошти, не передаючи жодних даних стороннім сервісам.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики jfa-go

Реєстрація за запрошеннями

Генеруйте спільні посилання-запрошення з лімітами використання, термінами дії та профілями Jellyfin для кожного посилання, щоб кожен гість автоматично отримував потрібний доступ.

Самообслуговування скидання пароля

Підключіться до процесу "Забули пароль" Jellyfin або надайте доступ до сторінки "Мій обліковий запис", щоб користувачі могли скинути облікові дані без звернення до адміністратора.

Багатоканальні сповіщення

Зв'язуйтеся з користувачами через Discord, Telegram, Matrix або електронну пошту для попереджень про закінчення терміну дії, оголошень та подій облікового запису, використовуючи шаблони Markdown.

Масове управління користувачами

Переглядайте кожен обліковий запис Jellyfin на одній інформаційній панелі та вмикайте, вимикайте, видаляйте або змінюйте профілі користувачів масово, а не по одному.

Правила закінчення терміну дії облікового запису

Встановіть обмежений термін дії для запрошень, щоб пробні або платні підписки автоматично вимикалися або видалялися після визначеного періоду.

Синхронізація Ombi та Jellyseerr

Синхронізуйте імена користувачів, паролі та контактні дані між jfa-go, Ombi та Jellyseerr, щоб запити залишалися прив'язаними до правильного облікового запису.

Чому варто запускати jfa-go у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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