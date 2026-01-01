jfa-go — це самостійно розміщений компаньйон для керування користувачами для Jellyfin (з вторинною підтримкою Emby), який замінює ручне створення облікових записів на запрошувальні посилання, якими можна ділитися. Кожне запрошення може застосовувати профіль Jellyfin, який контролює доступ до бібліотеки, ліміти транскодування та інші налаштування сервера, тоді як опції для обмежень використання, термінів дії, правил паролів та CAPTCHA дають адміністраторам жорсткий контроль над тим, хто реєструється і як.

Самостійне розміщення jfa-go разом з Jellyfin усуває труднощі з підключенням родини, друзів або платних прихильників, додає процеси скидання пароля, які працюють з вбудованою функцією Jellyfin «Забули пароль», і підключає сповіщення користувачів до Discord, Telegram, Matrix та електронної пошти, не передаючи жодних даних стороннім сервісам.