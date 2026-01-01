Встановлення jfa-go в один клік.
Керування користувачами на основі запрошень для Jellyfin з профілями, скиданням паролів та багатоканальними сповіщеннями.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою jfa-go
jfa-go — це самостійно розміщений компаньйон для керування користувачами для Jellyfin (з вторинною підтримкою Emby), який замінює ручне створення облікових записів на запрошувальні посилання, якими можна ділитися. Кожне запрошення може застосовувати профіль Jellyfin, який контролює доступ до бібліотеки, ліміти транскодування та інші налаштування сервера, тоді як опції для обмежень використання, термінів дії, правил паролів та CAPTCHA дають адміністраторам жорсткий контроль над тим, хто реєструється і як.
Самостійне розміщення jfa-go разом з Jellyfin усуває труднощі з підключенням родини, друзів або платних прихильників, додає процеси скидання пароля, які працюють з вбудованою функцією Jellyfin «Забули пароль», і підключає сповіщення користувачів до Discord, Telegram, Matrix та електронної пошти, не передаючи жодних даних стороннім сервісам.
Ключові характеристики jfa-go
Реєстрація за запрошеннями
Генеруйте спільні посилання-запрошення з лімітами використання, термінами дії та профілями Jellyfin для кожного посилання, щоб кожен гість автоматично отримував потрібний доступ.
Самообслуговування скидання пароля
Підключіться до процесу "Забули пароль" Jellyfin або надайте доступ до сторінки "Мій обліковий запис", щоб користувачі могли скинути облікові дані без звернення до адміністратора.
Багатоканальні сповіщення
Зв'язуйтеся з користувачами через Discord, Telegram, Matrix або електронну пошту для попереджень про закінчення терміну дії, оголошень та подій облікового запису, використовуючи шаблони Markdown.
Масове управління користувачами
Переглядайте кожен обліковий запис Jellyfin на одній інформаційній панелі та вмикайте, вимикайте, видаляйте або змінюйте профілі користувачів масово, а не по одному.
Правила закінчення терміну дії облікового запису
Встановіть обмежений термін дії для запрошень, щоб пробні або платні підписки автоматично вимикалися або видалялися після визначеного періоду.
Синхронізація Ombi та Jellyseerr
Синхронізуйте імена користувачів, паролі та контактні дані між jfa-go, Ombi та Jellyseerr, щоб запити залишалися прив'язаними до правильного облікового запису.
Чому варто запускати jfa-go у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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