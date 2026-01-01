Overseerr – це провідний застосунок з відкритим вихідним кодом для керування запитами на медіаконтент для операторів серверів Plex. Користувачі переглядають приголомшливий інтерфейс на базі TMDb, щоб знаходити та запитувати фільми або серіали; адміністратори переглядають і схвалюють ці запити, які потім автоматично виконуються через Sonarr і Radarr. Автентифікація Plex забезпечує безперешкодний єдиний вхід, а сканер бібліотеки запобігає дублюванню завантажень, перевіряючи вже наявний контент.

Самостійний хостинг Overseerr на вашому VPS надає вашій спільноті Plex вишуканий, завжди доступний портал, не розкриваючи інструменти автоматизації бекенду. Виділені ресурси забезпечують швидкий пошук медіаконтенту з графікою високої роздільної здатності, тоді як постійне сховище захищає історію запитів, облікові записи користувачів та налаштування інтеграції під час перезавантажень та оновлень.