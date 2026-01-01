Встановіть Overseerr в один клік.
Інструмент для керування та пошуку медіазапитів для Plex з переглядом на базі TMDb, процесами погодження та автоматичною інтеграцією з Sonarr і Radarr.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Overseerr
Overseerr – це провідний застосунок з відкритим вихідним кодом для керування запитами на медіаконтент для операторів серверів Plex. Користувачі переглядають приголомшливий інтерфейс на базі TMDb, щоб знаходити та запитувати фільми або серіали; адміністратори переглядають і схвалюють ці запити, які потім автоматично виконуються через Sonarr і Radarr. Автентифікація Plex забезпечує безперешкодний єдиний вхід, а сканер бібліотеки запобігає дублюванню завантажень, перевіряючи вже наявний контент.
Самостійний хостинг Overseerr на вашому VPS надає вашій спільноті Plex вишуканий, завжди доступний портал, не розкриваючи інструменти автоматизації бекенду. Виділені ресурси забезпечують швидкий пошук медіаконтенту з графікою високої роздільної здатності, тоді як постійне сховище захищає історію запитів, облікові записи користувачів та налаштування інтеграції під час перезавантажень та оновлень.
Ключові характеристики Overseerr
Plex Єдиний вхід
Користувачі автентифікуються зі своїми обліковими записами Plex, і дозволи автоматично синхронізуються, тому немає окремого рівня керування користувачами, який потрібно підтримувати.
Інтеграція Sonarr і Radarr
Схвалені запити передаються безпосередньо до Sonarr або Radarr для автоматичного завантаження та доставки до бібліотеки, закриваючи цикл без ручного втручання.
TMDb Інтерфейс відкриття
Візуально насичений досвід перегляду на базі The Movie Database дозволяє користувачам досліджувати актуальний, популярний та рекомендований контент, перш ніж робити запити.
Потік затвердження запиту
Адміністратори переглядають очікувані запити через інтуїтивно зрозумілу панель керування з можливістю схвалювати, відхиляти або встановлювати квоти для кожного користувача для керування обсягом сховища.
Багатоканальні сповіщення
Інформує користувачів про статус запиту через Discord, Telegram, Slack, електронну пошту, вебхуки, Pushover та інше, при цьому кожен канал можна налаштувати незалежно.
Чому варто запускати Overseerr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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