Lowcoder — це low-code платформа з відкритим вихідним кодом, що дозволяє розробникам та операційним командам створювати внутрішні інструменти, панелі адміністратора та клієнтські портали за допомогою візуального конструктора з функцією перетягування. Завдяки понад 50 компонентам, вбудованим конекторам для баз даних та REST API, а також повній підтримці JavaScript для бізнес-логіки, команди запускають робочі застосунки за години, а не тижні — без переробки інтерфейсу з нуля.

Самостійне розміщення Lowcoder на власному VPS зберігає логіку застосунків, облікові дані джерел даних та внутрішні дані користувачів у вашій інфраструктурі. Немає плати за місце, обмежень на використання та доступу третіх сторін до робочих процесів, від яких ваш бізнес залежить щодня.