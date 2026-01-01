Розгорнути Lowcoder в один клік.
Low-code платформа з відкритим вихідним кодом для створення внутрішніх застосунків, інформаційних панелей та адмін-панелей з функцією перетягування та конекторами реальних даних.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Lowcoder
Lowcoder — це low-code платформа з відкритим вихідним кодом, що дозволяє розробникам та операційним командам створювати внутрішні інструменти, панелі адміністратора та клієнтські портали за допомогою візуального конструктора з функцією перетягування. Завдяки понад 50 компонентам, вбудованим конекторам для баз даних та REST API, а також повній підтримці JavaScript для бізнес-логіки, команди запускають робочі застосунки за години, а не тижні — без переробки інтерфейсу з нуля.
Самостійне розміщення Lowcoder на власному VPS зберігає логіку застосунків, облікові дані джерел даних та внутрішні дані користувачів у вашій інфраструктурі. Немає плати за місце, обмежень на використання та доступу третіх сторін до робочих процесів, від яких ваш бізнес залежить щодня.
Ключові характеристики Lowcoder
Візуальний Drag-and-drop конструктор
Компонуйте інтерфейси з понад 50 готових компонентів — таблиць, форм, діаграм, модальних вікон тощо — і прив'язуйте їх безпосередньо до запитів даних, не пишучи HTML або CSS.
Нативні конектори даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL та популярних SaaS-інструментів без написання власного коду інтеграції.
Бізнес-логіка JavaScript
Використовуйте вбудований JavaScript у запитах та обробниках подій для вираження перетворень даних та робочих процесів, які чисті no-code інструменти не можуть охопити.
Багаторазові модулі
Упаковуйте часто використовувані екрани як модулі та вбудовуйте їх у різні програми, зберігаючи узгодженість внутрішніх інструментів у міру зростання каталогу.
Рольовий контроль доступу
Визначте дозволи для кожної програми, сторінки та запиту, щоб кожен член команди бачив лише інструменти та дані, відповідні їхній ролі.
Вбудовування додатків та API
Вбудовуйте додатки Lowcoder в існуючі сайти та керуйте ними через REST API, інтегруючи безкодові робочі процеси у ширший функціонал вашого продукту.
Чому варто запускати Lowcoder у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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