Знижка до 68% на Lowcoder

Розгорнути Lowcoder в один клік.

Low-code платформа з відкритим вихідним кодом для створення внутрішніх застосунків, інформаційних панелей та адмін-панелей з функцією перетягування та конекторами реальних даних.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Lowcoder в один клік.

Виберіть тариф VPS для Lowcoder

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Lowcoder

Lowcoder — це low-code платформа з відкритим вихідним кодом, що дозволяє розробникам та операційним командам створювати внутрішні інструменти, панелі адміністратора та клієнтські портали за допомогою візуального конструктора з функцією перетягування. Завдяки понад 50 компонентам, вбудованим конекторам для баз даних та REST API, а також повній підтримці JavaScript для бізнес-логіки, команди запускають робочі застосунки за години, а не тижні — без переробки інтерфейсу з нуля.

Самостійне розміщення Lowcoder на власному VPS зберігає логіку застосунків, облікові дані джерел даних та внутрішні дані користувачів у вашій інфраструктурі. Немає плати за місце, обмежень на використання та доступу третіх сторін до робочих процесів, від яких ваш бізнес залежить щодня.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Lowcoder

Візуальний Drag-and-drop конструктор

Компонуйте інтерфейси з понад 50 готових компонентів — таблиць, форм, діаграм, модальних вікон тощо — і прив'язуйте їх безпосередньо до запитів даних, не пишучи HTML або CSS.

Нативні конектори даних

Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL та популярних SaaS-інструментів без написання власного коду інтеграції.

Бізнес-логіка JavaScript

Використовуйте вбудований JavaScript у запитах та обробниках подій для вираження перетворень даних та робочих процесів, які чисті no-code інструменти не можуть охопити.

Багаторазові модулі

Упаковуйте часто використовувані екрани як модулі та вбудовуйте їх у різні програми, зберігаючи узгодженість внутрішніх інструментів у міру зростання каталогу.

Рольовий контроль доступу

Визначте дозволи для кожної програми, сторінки та запиту, щоб кожен член команди бачив лише інструменти та дані, відповідні їхній ролі.

Вбудовування додатків та API

Вбудовуйте додатки Lowcoder в існуючі сайти та керуйте ними через REST API, інтегруючи безкодові робочі процеси у ширший функціонал вашого продукту.

Чому варто запускати Lowcoder у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Почати

Перегляньте інші застосунки для розгортання

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Запускайте Visual Studio Code у браузері будь-де

Розгорнути
1Backend

1Backend

Self-hosted платформа для створення ШІ-додатків з мікросервісами та мікрофронтендами

Розгорнути
Adminer

Adminer

Повнофункціональний інтерфейс керування базами даних з підтримкою 11+ систем

Розгорнути
Переглянути всі застосунки

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.