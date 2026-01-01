Розгорнути Bluesky Ozone: встановлення в один клік.
Самостійно розміщена служба модерації та маркування для мережі Bluesky та інших застосунків AT Protocol.
Виберіть тариф VPS для Bluesky Ozone
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bluesky Ozone
Bluesky Ozone — це офіційний сервіс модерації та маркування для протоколу AT, відкритої мережі, що забезпечує роботу Bluesky. Він поєднує веб-інтерфейс Next.js із бекенд-сервісом, який дозволяє модераторам сортувати звіти, видаляти або призупиняти контент та облікові записи, застосовувати мітки та публікувати ці мітки назад у мережу через WebSockets.
Запуск власного екземпляра Ozone перетворює вас на багаторівневого маркувальника, на якого можуть підписатися користувачі Bluesky, надаючи спільнотам, видавцям та дослідникам спосіб формувати те, що бачать вони та їхні учасники, не покладаючись на жодного окремого постачальника модерації. Самостійний хостинг зберігає звіти, історію міток та політичні рішення на інфраструктурі, яку ви контролюєте.
Ключові характеристики Bluesky Ozone
Накопичувальне маркування
Публікуйте мітки, які користувачі Bluesky можуть вибрати, накладаючи ваші модераційні погляди поверх стандартних мережевих політик.
Сортування звітів
Переглядайте, передавайте та обробляйте вхідні звіти модерації з єдиного інтерфейсу, розробленого для команд модерації.
Видалення та призупинення
Видаляти, призупиняти облікові записи та скасовувати рішення з повною історією аудиту, пов'язаною з ідентичністю модератора.
Шаблони листів
Надсилайте шаблонні листи модерації постраждалим користувачам безпосередньо з панелі керування для послідовної комунікації.
Власні правила міток
Створюйте та змінюйте власний словник міток, щоб відповідати нішевим спільнотам, мовам або політикам щодо вмісту.
Чому варто запускати Bluesky Ozone у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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