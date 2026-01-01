Bluesky Ozone — це офіційний сервіс модерації та маркування для протоколу AT, відкритої мережі, що забезпечує роботу Bluesky. Він поєднує веб-інтерфейс Next.js із бекенд-сервісом, який дозволяє модераторам сортувати звіти, видаляти або призупиняти контент та облікові записи, застосовувати мітки та публікувати ці мітки назад у мережу через WebSockets.

Запуск власного екземпляра Ozone перетворює вас на багаторівневого маркувальника, на якого можуть підписатися користувачі Bluesky, надаючи спільнотам, видавцям та дослідникам спосіб формувати те, що бачать вони та їхні учасники, не покладаючись на жодного окремого постачальника модерації. Самостійний хостинг зберігає звіти, історію міток та політичні рішення на інфраструктурі, яку ви контролюєте.