Встановити ExpenseOwl в один клік.
Легкий трекер витрат із самостійним розміщенням, з діаграмами на інформаційній панелі, керуванням категоріями та імпортом/експортом CSV — база даних не потрібна.
Виберіть тариф VPS для ExpenseOwl
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ExpenseOwl
ExpenseOwl – це мінімалістичний самостійно розміщений застосунок для відстеження витрат, який зберігає всі дані в локальних JSON-файлах без необхідності зовнішньої бази даних. Він надає зрозумілу панель керування з круговими діаграмами та зведеннями грошових потоків, таблицю витрат із можливістю сортування для перегляду записів, а також панель налаштувань для керування категоріями, валютою та імпортом/експортом даних.
Самостійне розміщення ExpenseOwl на власному VPS означає, що особисті фінансові записи ніколи не залишають інфраструктуру. Легка архітектура розгортається за лічені секунди без потреби в обслуговуванні служби баз даних, що робить його одним із найпростіших способів повністю контролювати особисті фінансові дані.
Ключові характеристики ExpenseOwl
Панель управління витрат
Кругові діаграми та зведення грошових потоків надають миттєвий візуальний аналіз структури витрат по всіх відстежуваних категоріях.
Управління категоріями
Визначайте та редагуйте власні категорії витрат на панелі налаштувань відповідно до вашої особистої або сімейної системи бюджетування.
Імпорт та експорт CSV
Переміщуйте дані в ExpenseOwl та з нього за допомогою файлів CSV — корисно для імпорту історії з інших програм або створення портативних резервних копій.
База даних не потрібна
Усі дані про витрати зберігаються у локальних JSON-файлах на іменованому томі, тому немає сервісу Postgres або MySQL для налаштування чи підтримки.
Підтримка PWA
Встановіть ExpenseOwl як прогресивний веб-додаток на комп'ютер або мобільний пристрій для роботи, схожої на нативний додаток, безпосередньо з браузера.
Чому варто запускати ExpenseOwl у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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