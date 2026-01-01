ExpenseOwl – це мінімалістичний самостійно розміщений застосунок для відстеження витрат, який зберігає всі дані в локальних JSON-файлах без необхідності зовнішньої бази даних. Він надає зрозумілу панель керування з круговими діаграмами та зведеннями грошових потоків, таблицю витрат із можливістю сортування для перегляду записів, а також панель налаштувань для керування категоріями, валютою та імпортом/експортом даних.

Самостійне розміщення ExpenseOwl на власному VPS означає, що особисті фінансові записи ніколи не залишають інфраструктуру. Легка архітектура розгортається за лічені секунди без потреби в обслуговуванні служби баз даних, що робить його одним із найпростіших способів повністю контролювати особисті фінансові дані.