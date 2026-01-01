Знижка до 68% на Shoutrrr

Розгорнути Shoutrrr в один клік.

Планувальник публікацій у соціальних мережах з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, для X, Bluesky та LinkedIn — створюйте один раз, публікуйте всюди.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Shoutrrr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Shoutrrr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Shoutrrr

Shoutrrr — це інструмент для планування публікацій у соціальних мережах з відкритим вихідним кодом, створений як самостійна альтернатива Buffer, Typefully та Hootsuite. Він дозволяє створити публікацію один раз і поставити її в чергу для X (Twitter), Bluesky та LinkedIn з однієї панелі керування, з обробкою обмежень символів для кожної мережі, підключеннями облікових записів на основі OAuth та вбудованим воркером, який публікує дописи за розкладом у фоновому режимі.

Самостійне розміщення Shoutrrr на вашому VPS зберігає чернетки, заплановані черги та підключені соціальні облікові записи у вашій власній інфраструктурі — без оплати за місце, без квот на публікації та без доступу третіх сторін до вашої контент-стратегії. Конфігурація SQLite за замовчуванням працює в одному контейнері, тоді як постійні томи забезпечують збереження завантажень та даних після повторного розгортання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Shoutrrr

Багатомережева публікація

Створіть допис один раз і опублікуйте його в X, Bluesky та LinkedIn одночасно з обмеженнями символів для кожної платформи та відображенням попереднього перегляду.

Фоновий планувальник

Вбудований обробник черги та планувальник cron публікують ваші дописи у запланований час без відкритої вкладки браузера.

Прив'язка акаунтів OAuth

Підключіть X та LinkedIn через OAuth 2.0, а Bluesky — через пароль програми — облікові дані та токени залишаються у вашому власному розгортанні.

SQLite за замовчуванням

Поставляється в одному контейнері зі SQLite для зберігання даних — без зовнішньої бази даних чи кешу для керування, з опціональними оновленнями Postgres та Redis.

Показники залученості

Вбудовані метрики фіксують ефективність публікацій з часом, щоб ви могли порівнювати мережі та вдосконалювати стратегію без зовнішніх аналітичних інструментів.

Чому варто запускати Shoutrrr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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