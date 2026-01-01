Shoutrrr — це інструмент для планування публікацій у соціальних мережах з відкритим вихідним кодом, створений як самостійна альтернатива Buffer, Typefully та Hootsuite. Він дозволяє створити публікацію один раз і поставити її в чергу для X (Twitter), Bluesky та LinkedIn з однієї панелі керування, з обробкою обмежень символів для кожної мережі, підключеннями облікових записів на основі OAuth та вбудованим воркером, який публікує дописи за розкладом у фоновому режимі.

Самостійне розміщення Shoutrrr на вашому VPS зберігає чернетки, заплановані черги та підключені соціальні облікові записи у вашій власній інфраструктурі — без оплати за місце, без квот на публікації та без доступу третіх сторін до вашої контент-стратегії. Конфігурація SQLite за замовчуванням працює в одному контейнері, тоді як постійні томи забезпечують збереження завантажень та даних після повторного розгортання.