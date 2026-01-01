Розгорнути Shoutrrr в один клік.
Планувальник публікацій у соціальних мережах з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, для X, Bluesky та LinkedIn — створюйте один раз, публікуйте всюди.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shoutrrr
Shoutrrr — це інструмент для планування публікацій у соціальних мережах з відкритим вихідним кодом, створений як самостійна альтернатива Buffer, Typefully та Hootsuite. Він дозволяє створити публікацію один раз і поставити її в чергу для X (Twitter), Bluesky та LinkedIn з однієї панелі керування, з обробкою обмежень символів для кожної мережі, підключеннями облікових записів на основі OAuth та вбудованим воркером, який публікує дописи за розкладом у фоновому режимі.
Самостійне розміщення Shoutrrr на вашому VPS зберігає чернетки, заплановані черги та підключені соціальні облікові записи у вашій власній інфраструктурі — без оплати за місце, без квот на публікації та без доступу третіх сторін до вашої контент-стратегії. Конфігурація SQLite за замовчуванням працює в одному контейнері, тоді як постійні томи забезпечують збереження завантажень та даних після повторного розгортання.
Ключові характеристики Shoutrrr
Багатомережева публікація
Створіть допис один раз і опублікуйте його в X, Bluesky та LinkedIn одночасно з обмеженнями символів для кожної платформи та відображенням попереднього перегляду.
Фоновий планувальник
Вбудований обробник черги та планувальник cron публікують ваші дописи у запланований час без відкритої вкладки браузера.
Прив'язка акаунтів OAuth
Підключіть X та LinkedIn через OAuth 2.0, а Bluesky — через пароль програми — облікові дані та токени залишаються у вашому власному розгортанні.
SQLite за замовчуванням
Поставляється в одному контейнері зі SQLite для зберігання даних — без зовнішньої бази даних чи кешу для керування, з опціональними оновленнями Postgres та Redis.
Показники залученості
Вбудовані метрики фіксують ефективність публікацій з часом, щоб ви могли порівнювати мережі та вдосконалювати стратегію без зовнішніх аналітичних інструментів.
Чому варто запускати Shoutrrr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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