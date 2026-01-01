Розгорніть Norish в один клік.
Менеджер рецептів з відкритим кодом для домогосподарств з імпортом із соціальних мереж, аналізом харчової цінності за допомогою ШІ та синхронізацією в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Norish
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Norish
Norish — це сучасний застосунок для керування рецептами, орієнтований на домогосподарства, створений для сімей та спільного проживання. Він імпортує рецепти безпосередньо з URL-адрес, YouTube Shorts, Instagram Reels, відео TikTok та скріншотів зображень — усуваючи ручну роботу з транскрипції, яку вимагають інші менеджери рецептів. Аналіз харчової цінності та виявлення алергенів на основі ШІ автоматично виконуються для кожного імпортованого рецепта, а зміни синхронізуються в реальному часі на всіх пристроях домогосподарства через Redis.
На відміну від хмарних сервісів рецептів, які монетизують дані та обмежують експорт, Norish повністю самостійно розміщується за ліцензією AGPL-3.0, зберігаючи кожен рецепт, список покупок та план харчування на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без комісій за домогосподарство або рівнів підписки.
Ключові характеристики Norish
Імпорт рецептів соцмереж
Імпортуйте рецепти з будь-якої URL-адреси, YouTube Shorts, Instagram Reels або відео TikTok за допомогою безголовкового браузера — ручна транскрипція не потрібна.
ШІ аналіз харчування
Автоматично генеруйте інформацію про поживну цінність та виявляйте алергени у імпортованих рецептах, щоб члени родини з дієтичними потребами завжди мали точні дані.
Синхронізація домогосподарства в реальному часі
Зміни рецептів, оновлення списку покупок та редагування планів харчування миттєво поширюються на кожен пристрій у домі без ручного оновлення.
Спільні списки покупок
Створюйте списки продуктів для дому безпосередньо з вибраних рецептів та планів харчування, з товарами, організованими для ефективних покупок.
CalDAV планувальник меню
Синхронізуйте календар планування харчування з будь-яким додатком, сумісним з CalDAV, щоб заплановані страви з'являлися поряд із зустрічами та нагадуваннями.
Чому варто запускати Norish у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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