Norish — це сучасний застосунок для керування рецептами, орієнтований на домогосподарства, створений для сімей та спільного проживання. Він імпортує рецепти безпосередньо з URL-адрес, YouTube Shorts, Instagram Reels, відео TikTok та скріншотів зображень — усуваючи ручну роботу з транскрипції, яку вимагають інші менеджери рецептів. Аналіз харчової цінності та виявлення алергенів на основі ШІ автоматично виконуються для кожного імпортованого рецепта, а зміни синхронізуються в реальному часі на всіх пристроях домогосподарства через Redis.

На відміну від хмарних сервісів рецептів, які монетизують дані та обмежують експорт, Norish повністю самостійно розміщується за ліцензією AGPL-3.0, зберігаючи кожен рецепт, список покупок та план харчування на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без комісій за домогосподарство або рівнів підписки.