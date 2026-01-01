Знижка до 68% на Beszel

Розгортання Beszel в один клік.

Легка платформа для моніторингу серверів зі статистикою контейнерів Docker, історичними даними та налаштовуваними сповіщеннями для вашої інфраструктури.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Beszel в один клік.

Виберіть тариф VPS для Beszel

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Beszel

Beszel – це легка платформа моніторингу серверів, що забезпечує комплексний огляд системи — CPU, пам'яті, диска, мережі, температури, GPU, стану дисків S.M.A.R.T., а також статистику Docker та Podman для кожного контейнера — без накладних витрат ресурсів, характерних для повноцінних стеків спостережуваності, таких як Prometheus і Grafana. Побудований на PocketBase з бекендом на Go, він використовує архітектуру «хаб-агент»: хаб розміщує вебінтерфейс і зберігає історичні дані, тоді як легкі агенти працюють на кожному відстежуваному сервері для збору метрик.

Самостійне розміщення Beszel надає вам хаб моніторингу, який є незалежним від серверів, що він моніторить, тому проблеми інфраструктури видно навіть тоді, коли окремі системи перебувають під навантаженням. Налаштовувані сповіщення повідомляють вас, коли перевищено порогові значення CPU, пам'яті, диска, пропускної здатності або температури, а автоматичні резервні копії на локальний диск або S3-сумісне сховище захищають ваші історичні дані продуктивності.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Beszel

Метрики контейнерів Docker

Відстежуйте використання процесора, пам'яті та мережі для кожного контейнера разом з метриками хост-системи, надаючи єдиний огляд як хоста, так і його контейнеризованих робочих навантажень.

Хаб-агентна архітектура

Єдиний центр збирає дані від необмеженої кількості агентів, що працюють на віддалених серверах, що дозволяє легко моніторити весь парк з однієї інформаційної панелі.

Настроювані сповіщення

Встановіть порогові значення для будь-якого відстежуваного показника — навантаження на ЦП, використання диска, температура, трафік — та отримуйте сповіщення, перш ніж проблеми вплинуть на користувачів.

Зберігання історичних даних

Історія продуктивності зберігається в базі даних хаба, що дозволяє проводити довгостроковий аналіз тенденцій та планування потужностей, виходячи за межі того, що можуть показати лише панелі моніторингу в реальному часі.

Моніторинг GPU та S.M.A.R.T.

Відстежуйте завантаження графічних процесорів Nvidia, AMD та Intel разом із даними S.M.A.R.T. про стан диска, щоб виявити деградацію обладнання до того, як вона спричинить збої.

Чому варто запускати Beszel у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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