Розгортання Beszel в один клік.
Легка платформа для моніторингу серверів зі статистикою контейнерів Docker, історичними даними та налаштовуваними сповіщеннями для вашої інфраструктури.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Beszel
Beszel – це легка платформа моніторингу серверів, що забезпечує комплексний огляд системи — CPU, пам'яті, диска, мережі, температури, GPU, стану дисків S.M.A.R.T., а також статистику Docker та Podman для кожного контейнера — без накладних витрат ресурсів, характерних для повноцінних стеків спостережуваності, таких як Prometheus і Grafana. Побудований на PocketBase з бекендом на Go, він використовує архітектуру «хаб-агент»: хаб розміщує вебінтерфейс і зберігає історичні дані, тоді як легкі агенти працюють на кожному відстежуваному сервері для збору метрик.
Самостійне розміщення Beszel надає вам хаб моніторингу, який є незалежним від серверів, що він моніторить, тому проблеми інфраструктури видно навіть тоді, коли окремі системи перебувають під навантаженням. Налаштовувані сповіщення повідомляють вас, коли перевищено порогові значення CPU, пам'яті, диска, пропускної здатності або температури, а автоматичні резервні копії на локальний диск або S3-сумісне сховище захищають ваші історичні дані продуктивності.
Ключові характеристики Beszel
Метрики контейнерів Docker
Відстежуйте використання процесора, пам'яті та мережі для кожного контейнера разом з метриками хост-системи, надаючи єдиний огляд як хоста, так і його контейнеризованих робочих навантажень.
Хаб-агентна архітектура
Єдиний центр збирає дані від необмеженої кількості агентів, що працюють на віддалених серверах, що дозволяє легко моніторити весь парк з однієї інформаційної панелі.
Настроювані сповіщення
Встановіть порогові значення для будь-якого відстежуваного показника — навантаження на ЦП, використання диска, температура, трафік — та отримуйте сповіщення, перш ніж проблеми вплинуть на користувачів.
Зберігання історичних даних
Історія продуктивності зберігається в базі даних хаба, що дозволяє проводити довгостроковий аналіз тенденцій та планування потужностей, виходячи за межі того, що можуть показати лише панелі моніторингу в реальному часі.
Моніторинг GPU та S.M.A.R.T.
Відстежуйте завантаження графічних процесорів Nvidia, AMD та Intel разом із даними S.M.A.R.T. про стан диска, щоб виявити деградацію обладнання до того, як вона спричинить збої.
Чому варто запускати Beszel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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