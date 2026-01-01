Beszel – це легка платформа моніторингу серверів, що забезпечує комплексний огляд системи — CPU, пам'яті, диска, мережі, температури, GPU, стану дисків S.M.A.R.T., а також статистику Docker та Podman для кожного контейнера — без накладних витрат ресурсів, характерних для повноцінних стеків спостережуваності, таких як Prometheus і Grafana. Побудований на PocketBase з бекендом на Go, він використовує архітектуру «хаб-агент»: хаб розміщує вебінтерфейс і зберігає історичні дані, тоді як легкі агенти працюють на кожному відстежуваному сервері для збору метрик.

Самостійне розміщення Beszel надає вам хаб моніторингу, який є незалежним від серверів, що він моніторить, тому проблеми інфраструктури видно навіть тоді, коли окремі системи перебувають під навантаженням. Налаштовувані сповіщення повідомляють вас, коли перевищено порогові значення CPU, пам'яті, диска, пропускної здатності або температури, а автоматичні резервні копії на локальний диск або S3-сумісне сховище захищають ваші історичні дані продуктивності.