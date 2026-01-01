Розгорнути Indico в один клік.
Система керування конференціями та заходами з відкритим вихідним кодом, розроблена в ЦЕРН для академічних та наукових спільнот.
Виберіть тариф VPS для Indico
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Indico
Indico — це багатофункціональна платформа для керування подіями, створена в ЦЕРНі — місці народження Інтернету — для координації всього: від невеликих семінарів до глобальних наукових конференцій з тисячами учасників. Вона обробляє подання тез та рецензування, багатосекційні програми, матеріали конференцій, бронювання приміщень, реєстрацію, оплату та друк бейджів в єдиній інтегрованій системі.
Самостійне розміщення Indico на вашому VPS зберігає конфіденційні дані учасників, тези та академічні матеріали на інфраструктурі, яку ви контролюєте, дозволяє уникнути плати за SaaS за кожну подію для великих конференцій і дає змогу налаштовувати теми, плагіни та автентифікацію відповідно до інституційних вимог.
Ключові характеристики Indico
Менеджмент конференції
Плануйте багатоденні, багатопотокові конференції зі структурованими розкладами, головами сесій та управлінням доповідачами, створені для академічних заходів.
Анотації та рецензування
Збирайте тези, призначайте рецензентів, запускайте робочі процеси сліпого або подвійного сліпого рецензування та публікуйте матеріали без сторонніх інструментів.
Бронювання номеру
Керуйте спільними переговорними кімнатами по всій організації за допомогою переглядів календаря, повторюваних бронювань та робочих процесів затвердження.
Реєстрація та оплата
Створюйте власні реєстраційні форми зі знижковими кодами, обмеженнями місткості та платіжними інтеграціями для продажу квитків та розміщення.
Плагіни та SSO
Розширте Indico за допомогою плагінів Zoom, OAuth, SAML, LDAP та Shibboleth для інтеграції з існуючими інституційними постачальниками ідентифікації.
Масштаб рівня CERN
Створений для управління всім календарем подій CERN, Indico масштабується від одного семінару до конференцій з тисячами учасників.
Чому варто запускати Indico у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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