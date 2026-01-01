Indico — це багатофункціональна платформа для керування подіями, створена в ЦЕРНі — місці народження Інтернету — для координації всього: від невеликих семінарів до глобальних наукових конференцій з тисячами учасників. Вона обробляє подання тез та рецензування, багатосекційні програми, матеріали конференцій, бронювання приміщень, реєстрацію, оплату та друк бейджів в єдиній інтегрованій системі.

Самостійне розміщення Indico на вашому VPS зберігає конфіденційні дані учасників, тези та академічні матеріали на інфраструктурі, яку ви контролюєте, дозволяє уникнути плати за SaaS за кожну подію для великих конференцій і дає змогу налаштовувати теми, плагіни та автентифікацію відповідно до інституційних вимог.