Friendica є однією з найстаріших та найбільш сумісних самостійно розміщуваних соціальних мереж у федіверсі. Вона одночасно федератується через ActivityPub, Diaspora та власний протокол DFRN — це означає, що ваш екземпляр Friendica може підключатися до Mastodon, Misskey, Pixelfed, вузлів Diaspora та десятків інших мереж з одного облікового запису. На відміну від новіших платформ, які зосереджені на одному протоколі, Friendica була спеціально розроблена для максимального охоплення федерації по всій децентралізованій соціальній мережі.

Запуск Friendica на власному VPS дає вам повне право власності на вашу соціальну ідентичність та дані. Ви обираєте правила, вирішуєте, з якими мережами федератуватися, і зберігаєте всі дописи, контакти та медіа під своїм прямим контролем — без реклами та без платформи, яка може зникнути або змінити свої умови завтра.