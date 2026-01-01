Встановіть Friendica в один клік.
Зріла, самостійно розміщена соціальна мережа Fediverse, яка взаємодіє з Mastodon, Diaspora, ActivityPub та іншими.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Friendica
Friendica є однією з найстаріших та найбільш сумісних самостійно розміщуваних соціальних мереж у федіверсі. Вона одночасно федератується через ActivityPub, Diaspora та власний протокол DFRN — це означає, що ваш екземпляр Friendica може підключатися до Mastodon, Misskey, Pixelfed, вузлів Diaspora та десятків інших мереж з одного облікового запису. На відміну від новіших платформ, які зосереджені на одному протоколі, Friendica була спеціально розроблена для максимального охоплення федерації по всій децентралізованій соціальній мережі.
Запуск Friendica на власному VPS дає вам повне право власності на вашу соціальну ідентичність та дані. Ви обираєте правила, вирішуєте, з якими мережами федератуватися, і зберігаєте всі дописи, контакти та медіа під своїм прямим контролем — без реклами та без платформи, яка може зникнути або змінити свої умови завтра.
Ключові характеристики Friendica
Універсальна федерація
Підключається одночасно до мереж ActivityPub, Diaspora та DFRN, дозволяючи слідкувати та взаємодіяти з користувачами Mastodon, Misskey, Pixelfed та Diaspora з одного облікового запису.
Розширені формати дописів
Підтримує довгі дописи з повним форматуванням BBCode та Markdown, вбудованими зображеннями, вкладеннями файлів та опитуваннями — далеко за межами ліміту в 500 символів мікроблогових платформ.
Конфіденційність контактів
Деталізовані налаштування аудиторії для кожного допису — діліться з усіма, певними групами контактів або окремими особами — забезпечуючи вам конфіденційність рівня Mastodon з груповими механізмами в стилі Facebook.
Канали форумів та груп
Створюйте тематичні облікові записи на форумах, до яких може приєднатися будь-який користувач федіверсу, що дозволяє вести обговорення спільноти у вигляді гілок через мережеві межі.
Події та календар
Вбудоване створення подій з функцією RSVP та особистий календар, що синхронізується між федеративними контактами, корисно для координації спільноти без зовнішніх інструментів.
Екосистема плагінів
Розширте Friendica офіційними доповненнями для автентифікації LDAP, сховища S3, push-сповіщень, додаткових провайдерів OAuth та крос-постингу на інші платформи.
Чому варто запускати Friendica у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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