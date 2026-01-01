Розгорніть SuggestArr в один клік.
Автоматизована система рекомендацій медіа, яка аналізує історію переглядів та запитує подібний контент через Seer.
Виберіть тариф VPS для SuggestArr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SuggestArr
SuggestArr підключається до вашого медіасервера (Jellyfin, Plex або Emby) та вашого екземпляра Seer для автоматизації циклу виявлення медіа та запитів. Він зчитує нещодавню історію переглядів, знаходить схожі фільми та серіали через базу даних TMDb та автоматично надсилає запити на завантаження за налаштованим розкладом — замикаючи цикл між тим, що ви дивитеся сьогодні, і тим, що з'явиться у вашій бібліотеці завтра.
На відміну від ручних робочих процесів запитів, SuggestArr працює без нагляду. Додатковий режим ШІ, що використовує будь-який сумісний з OpenAI API (включно з локальним Ollama), додає гіперперсоналізовані рекомендації з пошуком природною мовою. Налаштування здійснюється через майстер веб-інтерфейсу після розгортання — облікові дані API не потрібні під час розгортання.
Ключові характеристики SuggestArr
Аналіз історії переглядів
Зчитує нещодавню історію відтворення з Jellyfin, Plex або Emby, щоб визначити, що дивляться користувачі, та пропонувати відповідні варіанти для нових рекомендацій.
Автоматизоване подання запитів
Надсилає медіазапити безпосередньо до екземпляра Seer за налаштовуваним розкладом cron, без ручного втручання після початкового налаштування.
Рекомендації на основі TMDb
Знаходить схожі назви, використовуючи API The Movie Database, з фільтрами за жанром, рейтингом, роком випуску, мовою та доступністю для потокового перегляду.
Відкриття на основі ШІ
Додаткова інтеграція LLM з OpenAI, Ollama, Gemini або LiteLLM надає персоналізовані рекомендації та забезпечує пошук медіа природною мовою.
Переглядач журналів у реальному часі
Вбудована інформаційна панель з відфільтрованими журналами в реальному часі, які точно показують, що було рекомендовано, запитано та пропущено під час кожного запуску автоматизації.
Чому варто запускати SuggestArr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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