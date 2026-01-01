SuggestArr підключається до вашого медіасервера (Jellyfin, Plex або Emby) та вашого екземпляра Seer для автоматизації циклу виявлення медіа та запитів. Він зчитує нещодавню історію переглядів, знаходить схожі фільми та серіали через базу даних TMDb та автоматично надсилає запити на завантаження за налаштованим розкладом — замикаючи цикл між тим, що ви дивитеся сьогодні, і тим, що з'явиться у вашій бібліотеці завтра.

На відміну від ручних робочих процесів запитів, SuggestArr працює без нагляду. Додатковий режим ШІ, що використовує будь-який сумісний з OpenAI API (включно з локальним Ollama), додає гіперперсоналізовані рекомендації з пошуком природною мовою. Налаштування здійснюється через майстер веб-інтерфейсу після розгортання — облікові дані API не потрібні під час розгортання.