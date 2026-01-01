Reactive Resume — це конструктор резюме з відкритим вихідним кодом, орієнтований на конфіденційність, який надає вам повний контроль над вашими кар'єрними даними. На відміну від SaaS-інструментів для резюме, які зберігають вашу інформацію на сторонніх серверах, самостійний хостинг на VPS означає, що ваші дані ніколи не покидають вашу інфраструктуру. Створюйте бездоганні резюме, використовуючи понад 14 професійно розроблених шаблонів, переглядайте зміни в реальному часі та експортуйте ідеальні PDF-файли — і все це без створення облікового запису на чужій платформі.

Це розгортання включає все необхідне: PostgreSQL для даних користувачів, безголовий рендерер Chrome для генерації PDF та локальне файлове сховище, сумісне з S3. Додаткова допомога ШІ у написанні доступна через OpenAI, Google Gemini або Anthropic Claude, якщо ви надасте ключ API.