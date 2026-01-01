Розгорніть Reactive Resume в один клік.
Безкоштовний конструктор резюме з відкритим кодом, який зберігає ваші кар'єрні дані на вашому власному сервері, а не в сторонньому хмарному сховищі.
Виберіть тариф VPS для Reactive Resume
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Reactive Resume
Reactive Resume — це конструктор резюме з відкритим вихідним кодом, орієнтований на конфіденційність, який надає вам повний контроль над вашими кар'єрними даними. На відміну від SaaS-інструментів для резюме, які зберігають вашу інформацію на сторонніх серверах, самостійний хостинг на VPS означає, що ваші дані ніколи не покидають вашу інфраструктуру. Створюйте бездоганні резюме, використовуючи понад 14 професійно розроблених шаблонів, переглядайте зміни в реальному часі та експортуйте ідеальні PDF-файли — і все це без створення облікового запису на чужій платформі.
Це розгортання включає все необхідне: PostgreSQL для даних користувачів, безголовий рендерер Chrome для генерації PDF та локальне файлове сховище, сумісне з S3. Додаткова допомога ШІ у написанні доступна через OpenAI, Google Gemini або Anthropic Claude, якщо ви надасте ключ API.
Ключові характеристики Reactive Resume
14+ Шаблонів резюме
Обирайте з професійно розроблених шаблонів та налаштовуйте шрифти, кольори й макети відповідно до свого особистого стилю.
Ідеальний до пікселя експорт PDF
Генеруйте PDF-файли за допомогою вбудованого безголового рендерера Chrome — сторонні сервіси чи плагіни браузера не потрібні.
Загальнодоступні спільні посилання
Поділіться своїм резюме за допомогою унікальної URL-адреси, яка завжди відображає ваші останні зміни без повторного надсилання файлів.
Допомога ШІ в написанні
Покращуйте зміст резюме за допомогою пропозицій від OpenAI, Google Gemini або Anthropic Claude, використовуючи власний ключ API.
Двофакторна автентифікація
Захистіть облікові записи за допомогою двофакторної автентифікації на основі TOTP та додаткової підтримки ключів доступу для входу без пароля.
Чому варто запускати Reactive Resume у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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