Розгорніть PairDrop в один клік.
Браузерна альтернатива AirDrop для миттєвої однорангової передачі файлів між будь-якими пристроями у мережі, не потребує встановлення додатків.
Виберіть тариф VPS для PairDrop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PairDrop
PairDrop — це сучасна веб-платформа для обміну файлами, яка забезпечує передачу файлів у стилі AirDrop на будь-який пристрій та операційну систему. Використовуючи технологію WebRTC, файли передаються безпосередньо від відправника до отримувача, не торкаючись сервера — VPS лише координує з'єднання. Відкрийте веб-інтерфейс на будь-якому пристрої, перегляньте, хто ще є в мережі, та надсилайте файли одним кліком. Без облікових записів, без додатків, без обмежень за розміром.
Самостійний хостинг PairDrop надає вашому дому чи офісу постійний, завжди доступний центр обміну файлами, захищений HTTPS через Traefik. Файли ніколи не проходять через сторонні сховища, передача відбувається на повній швидкості локальної мережі, а самостійний хостинг означає відсутність витрат за файл або трафік, незалежно від того, скільки файлів обмінюється ваша команда.
Ключові характеристики PairDrop
Одноранговий через WebRTC
Файли передаються безпосередньо між пристроями на повній швидкості мережі — сервер лише встановлює з'єднання, тому ваші дані ніколи не зберігаються в проміжному сховищі.
Встановлення не потрібне
Працює в будь-якому сучасному браузері на Windows, macOS, Linux, iOS та Android — користувачі просто відвідують URL-адресу та одразу починають ділитися.
Автоматичне відкриття пристроїв
Пристрої в одній мережі з'являються автоматично в інтерфейсі, що полегшує вибір одержувача без введення адрес або кодів сполучення.
Без обмежень файлів
PairDrop не накладає обмежень на розмір файлів або фільтри за типом, тому ви можете ділитися чим завгодно: від невеликих текстових фрагментів до великих відеофайлів без обхідних шляхів.
Сполучення QR-кодом
Відскануйте QR-код, щоб миттєво під'єднати мобільні пристрої, усуваючи необхідність вводити мережеві адреси під час обміну даними між телефонами та комп'ютерами.
Чому варто запускати PairDrop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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