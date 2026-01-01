PairDrop — це сучасна веб-платформа для обміну файлами, яка забезпечує передачу файлів у стилі AirDrop на будь-який пристрій та операційну систему. Використовуючи технологію WebRTC, файли передаються безпосередньо від відправника до отримувача, не торкаючись сервера — VPS лише координує з'єднання. Відкрийте веб-інтерфейс на будь-якому пристрої, перегляньте, хто ще є в мережі, та надсилайте файли одним кліком. Без облікових записів, без додатків, без обмежень за розміром.

Самостійний хостинг PairDrop надає вашому дому чи офісу постійний, завжди доступний центр обміну файлами, захищений HTTPS через Traefik. Файли ніколи не проходять через сторонні сховища, передача відбувається на повній швидкості локальної мережі, а самостійний хостинг означає відсутність витрат за файл або трафік, незалежно від того, скільки файлів обмінюється ваша команда.