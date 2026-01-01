Розгорніть Spotify в один клік.
Самостійно розміщена панель статистики прослуховувань Spotify з розширеними діаграмами, історією та детальною аналітикою.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Your Spotify
Your Spotify — це аналітична панель, що самостійно розміщується, яка відстежує всю вашу історію прослуховування Spotify та візуалізує її за допомогою розширених діаграм: найкращі виконавці та треки з часом, час прослуховування за день та годину, розподіл за жанрами, ротації альбомів та історичні тенденції за роками. На відміну від Spotify Wrapped, який з'являється лише раз на рік, Your Spotify надає вам таку ж глибину аналізу на вимогу для будь-якого обраного вами періоду часу.
Самостійне розміщення Your Spotify на VPS зберігає кожне відтворення, вподобання та пропуск у базі даних, яку ви контролюєте — власний експорт даних Spotify обмежений 50 найновішими треками, але Your Spotify безперервно опитує API та створює повний особистий архів прослуховувань, який зростає, доки працює екземпляр.
Ключові характеристики Your Spotify
Безперервне захоплення історії
Опитує API Spotify кожні кілька секунд, щоб записувати кожне відтворення, включно з пропущеними треками та частковими прослуховуваннями — набагато більше, ніж експортує Spotify.
Найкращі артисти, треки та альбоми
Настроювані часові діапазони показують найвідтворюваніший контент за кількістю відтворень, часом прослуховування або першими відкриттями.
Моделі прослуховування та тенденції
Теплові карти та діаграми візуалізують, коли ви слухаєте найчастіше — час доби, день тижня, місячні тенденції та порівняння за роками.
Аналіз жанру та настрою
Агрегує аудіохарактеристики треків Spotify та теги жанрів у діаграми, що показують, як змінюються ваші вподобання з часом.
Багатокористувацькі панелі керування
Кожен користувач підключає свій обліковий запис Spotify через OAuth, щоб домогосподарства могли окремо відстежувати своє прослуховування на одному сервері.
Чому варто запускати Your Spotify у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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