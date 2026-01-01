Your Spotify — це аналітична панель, що самостійно розміщується, яка відстежує всю вашу історію прослуховування Spotify та візуалізує її за допомогою розширених діаграм: найкращі виконавці та треки з часом, час прослуховування за день та годину, розподіл за жанрами, ротації альбомів та історичні тенденції за роками. На відміну від Spotify Wrapped, який з'являється лише раз на рік, Your Spotify надає вам таку ж глибину аналізу на вимогу для будь-якого обраного вами періоду часу.

Самостійне розміщення Your Spotify на VPS зберігає кожне відтворення, вподобання та пропуск у базі даних, яку ви контролюєте — власний експорт даних Spotify обмежений 50 найновішими треками, але Your Spotify безперервно опитує API та створює повний особистий архів прослуховувань, який зростає, доки працює екземпляр.