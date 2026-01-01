Super Productivity об'єднує керування завданнями, відстеження часу та інтеграції інструментів розробника в єдиний застосунок. Він поєднує структуровані списки справ з таймбоксингом на основі Pomodoro, автоматичною генерацією табелів обліку робочого часу та прямими інтеграціями з Jira, GitHub, GitLab і Trello — тож призначені завдання надходять до вашого списку завдань без ручного введення, а журнали роботи автоматично синхронізуються назад.

Самостійне розміщення на вашому VPS робить Super Productivity доступним з будь-якого браузера без встановлення настільного застосунку, зберігаючи при цьому ваші дані завдань, дані клієнтів та робочі шаблони на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Жодної аналітики, жодної телеметрії та жодних комісій за користувача.