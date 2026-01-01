Розгорніть суперпродуктивність в один клік.
Розширений менеджер завдань, що поєднує списки справ, відстеження часу, таймер Pomodoro та інтеграції з Jira, GitHub і GitLab в одному інструменті.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Super Productivity
Super Productivity об'єднує керування завданнями, відстеження часу та інтеграції інструментів розробника в єдиний застосунок. Він поєднує структуровані списки справ з таймбоксингом на основі Pomodoro, автоматичною генерацією табелів обліку робочого часу та прямими інтеграціями з Jira, GitHub, GitLab і Trello — тож призначені завдання надходять до вашого списку завдань без ручного введення, а журнали роботи автоматично синхронізуються назад.
Самостійне розміщення на вашому VPS робить Super Productivity доступним з будь-якого браузера без встановлення настільного застосунку, зберігаючи при цьому ваші дані завдань, дані клієнтів та робочі шаблони на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Жодної аналітики, жодної телеметрії та жодних комісій за користувача.
Ключові характеристики Super Productivity
Інтегрований облік часу
Відстежуйте час на завдання з автоматичною генерацією табелів обліку робочого часу — ідеально підходить для виставлення рахунків клієнтам, звітів по спринтах та розуміння, куди витрачається час.
Таймер Pomodoro
Вбудована підтримка техніки Помодоро з налаштовуваними інтервалами роботи та відпочинку, а також нагадуваннями для збереження фокусу та запобігання вигоранню.
Синхронізація Jira і GitHub
Автоматично імпортуйте призначені тікети Jira та завдання GitHub до вашого списку завдань і надсилайте звіти про роботу, щоб підтримувати синхронізацію інструментів проєкту.
Підзавдання та проєкти
Організуйте роботу з ієрархічними підзадачами, проєктами та кольоровими тегами, щоб складні ініціативи залишалися структурованими та керованими.
Метрики продуктивності
Відстежує виконані завдання, час зосередженої роботи та щоденні закономірності з часом, щоб ви могли виявити вузькі місця у робочому процесі та покращити свої звички.
Чому варто запускати Super Productivity у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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