Знижка до 68% на Open Dronelog

Розгорнути Open Dronelog: встановлення в один клік.

Локальний аналізатор для журналів польотів дронів DJI та Litchi з 3D-картами, графіками телеметрії та друкованими звітами про польоти.

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299/міс.
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Розгорнути Open Dronelog: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Open Dronelog

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Open Dronelog

Open Dronelog — це аналізатор польотних журналів дронів з відкритим вихідним кодом, який імпортує експорти DJI, Litchi та Airdata в локальну базу даних DuckDB і надає до них доступ через інтерактивну веб-панель. На відміну від хмарних сервісів, які обмежують доступ до вашої історії польотів підписками або лімітами завантаження, кожен політ, серійний номер батареї та зразок телеметрії залишається на вашому власному сервері, а аналізи виконуються локально з автоматичним зменшенням вибірки для дуже великих наборів даних.

Самостійне розміщення Open Dronelog на вашому VPS повністю зберігає під вашим контролем особисті дані про маршрути польотів, серійні номери дронів та історію батарей. Ви можете автоматично синхронізувати журнали зі змонтованої папки, генерувати друковані регулятивні звіти формату А4 для органів влади та ділитися одним екземпляром з усією командою дронів без плати за пілота.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Open Dronelog

Імпорт багатоформатних журналів

Імпортуйте експорти DJI .txt, Litchi CSV та Airdata з автоматичним визначенням одиниць, розумною дедуплікацією та додатковими плагінами сторонніх парсерів.

Інтерактивні карти польотів

Відтворюйте польоти на 3D карті з вибором шарів Супутник, Топографічний або OpenStreetMap, змінним керуванням швидкістю та живою візуалізацією стіків RC.

Діаграми телеметрії

Синхронізовані графіки з масштабуванням перетягуванням для висоти, швидкості, напруги елементів батареї, положення, сигналу радіокерування, GPS та відстані до дому для кожного польоту.

Відстеження стану акумулятора

Кількість циклів кожної батареї, історія ємності повного заряду та тенденції використання (у хвилинах) допомагають виявити деградацію до того, як батарея вийде з ладу під час польоту.

Друковані звіти польотів

Генеруйте настроювані HTML-звіти формату A4 з можливістю вибору груп полів, даними про погоду та групуванням за днями, які одразу друкуються у форматі PDF для органів влади.

Першочергове локальне сховище

Усі польоти зберігаються в локальній базі даних DuckDB з експортом у форматах CSV, JSON, GPX та KML, а також повним резервним копіюванням та відновленням — завантаження в хмару не потрібне.

Чому варто запускати Open Dronelog у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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