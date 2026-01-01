Розгорнути Open Dronelog: встановлення в один клік.
Локальний аналізатор для журналів польотів дронів DJI та Litchi з 3D-картами, графіками телеметрії та друкованими звітами про польоти.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Dronelog
Open Dronelog — це аналізатор польотних журналів дронів з відкритим вихідним кодом, який імпортує експорти DJI, Litchi та Airdata в локальну базу даних DuckDB і надає до них доступ через інтерактивну веб-панель. На відміну від хмарних сервісів, які обмежують доступ до вашої історії польотів підписками або лімітами завантаження, кожен політ, серійний номер батареї та зразок телеметрії залишається на вашому власному сервері, а аналізи виконуються локально з автоматичним зменшенням вибірки для дуже великих наборів даних.
Самостійне розміщення Open Dronelog на вашому VPS повністю зберігає під вашим контролем особисті дані про маршрути польотів, серійні номери дронів та історію батарей. Ви можете автоматично синхронізувати журнали зі змонтованої папки, генерувати друковані регулятивні звіти формату А4 для органів влади та ділитися одним екземпляром з усією командою дронів без плати за пілота.
Ключові характеристики Open Dronelog
Імпорт багатоформатних журналів
Імпортуйте експорти DJI .txt, Litchi CSV та Airdata з автоматичним визначенням одиниць, розумною дедуплікацією та додатковими плагінами сторонніх парсерів.
Інтерактивні карти польотів
Відтворюйте польоти на 3D карті з вибором шарів Супутник, Топографічний або OpenStreetMap, змінним керуванням швидкістю та живою візуалізацією стіків RC.
Діаграми телеметрії
Синхронізовані графіки з масштабуванням перетягуванням для висоти, швидкості, напруги елементів батареї, положення, сигналу радіокерування, GPS та відстані до дому для кожного польоту.
Відстеження стану акумулятора
Кількість циклів кожної батареї, історія ємності повного заряду та тенденції використання (у хвилинах) допомагають виявити деградацію до того, як батарея вийде з ладу під час польоту.
Друковані звіти польотів
Генеруйте настроювані HTML-звіти формату A4 з можливістю вибору груп полів, даними про погоду та групуванням за днями, які одразу друкуються у форматі PDF для органів влади.
Першочергове локальне сховище
Усі польоти зберігаються в локальній базі даних DuckDB з експортом у форматах CSV, JSON, GPX та KML, а також повним резервним копіюванням та відновленням — завантаження в хмару не потрібне.
Чому варто запускати Open Dronelog у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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