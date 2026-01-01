Open Dronelog — це аналізатор польотних журналів дронів з відкритим вихідним кодом, який імпортує експорти DJI, Litchi та Airdata в локальну базу даних DuckDB і надає до них доступ через інтерактивну веб-панель. На відміну від хмарних сервісів, які обмежують доступ до вашої історії польотів підписками або лімітами завантаження, кожен політ, серійний номер батареї та зразок телеметрії залишається на вашому власному сервері, а аналізи виконуються локально з автоматичним зменшенням вибірки для дуже великих наборів даних.

Самостійне розміщення Open Dronelog на вашому VPS повністю зберігає під вашим контролем особисті дані про маршрути польотів, серійні номери дронів та історію батарей. Ви можете автоматично синхронізувати журнали зі змонтованої папки, генерувати друковані регулятивні звіти формату А4 для органів влади та ділитися одним екземпляром з усією командою дронів без плати за пілота.