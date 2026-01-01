Розгорніть Slink в один клік.
Платформа для обміну зображеннями з самостійним хостингом, що ставить приватність на перше місце, з автоматичним видаленням EXIF-даних та настроюваним стисненням.
Виберіть тариф VPS для Slink
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Slink
Slink — це платформа для обміну зображеннями з самостійним хостингом, побудована навколо конфіденційності, власності та прозорості. На відміну від комерційних хостингів зображень, які сканують завантаження для реклами, заявляють широкі ліцензійні права або нав'язують довільні політики щодо контенту, Slink гарантує, що ви зберігаєте повний контроль над своїм візуальним контентом — що зберігається локально на власному сервері без доступу третіх сторін.
Самостійне розміщення Slink на вашому VPS означає, що ваші зображення ніколи не покидають вашу інфраструктуру. Автоматичне видалення метаданих EXIF видаляє GPS-координати, інформацію про пристрій та часові мітки з кожного завантаження, захищаючи конфіденційність за замовчуванням. Завдяки настроюваному стисненню, робочим процесам затвердження користувачів та політикам паролів Slink надає професійне середовище для обміну зображеннями на ваших власних умовах.
Ключові характеристики Slink
Видалення EXIF метаданих
Автоматично видаляє GPS-координати, інформацію про пристрій та часові мітки з кожного завантаженого зображення для захисту конфіденційності за замовчуванням.
Настроювана компресія
Встановіть якість стиснення та обмеження розміру завантаження, щоб збалансувати якість зображення з ефективністю зберігання для конкретного випадку використання.
Управління користувачами
Додаткові робочі процеси затвердження та настроювані політики надійності паролів дають змогу контролювати, хто може завантажувати та ділитися зображеннями.
Локальне сховище
Усі зображення зберігаються безпосередньо на вашому VPS — без хмарних сховищ, сторонніх CDN, зовнішніх залежностей для вашого контенту.
Унікальні посилання для поширення
Кожне завантаження отримує унікальну URL-адресу для простого поширення, надаючи одержувачам прямий доступ без потреби створювати облікові записи або встановлювати додатки.
Чому варто запускати Slink у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування