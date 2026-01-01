Slink — це платформа для обміну зображеннями з самостійним хостингом, побудована навколо конфіденційності, власності та прозорості. На відміну від комерційних хостингів зображень, які сканують завантаження для реклами, заявляють широкі ліцензійні права або нав'язують довільні політики щодо контенту, Slink гарантує, що ви зберігаєте повний контроль над своїм візуальним контентом — що зберігається локально на власному сервері без доступу третіх сторін.

Самостійне розміщення Slink на вашому VPS означає, що ваші зображення ніколи не покидають вашу інфраструктуру. Автоматичне видалення метаданих EXIF видаляє GPS-координати, інформацію про пристрій та часові мітки з кожного завантаження, захищаючи конфіденційність за замовчуванням. Завдяки настроюваному стисненню, робочим процесам затвердження користувачів та політикам паролів Slink надає професійне середовище для обміну зображеннями на ваших власних умовах.