WhoDB — це швидкий, легкий інструмент для керування базами даних, що дозволяє досліджувати та запитувати кілька систем баз даних через єдиний вебінтерфейс. Він підтримує PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch та ClickHouse, що робить його універсальним вибором для розробників та адміністраторів, які працюють з різноманітними стеками даних.

WhoDB зосереджений на простоті та швидкості: підключайтеся до своїх баз даних безпосередньо з інтерфейсу користувача, виконуйте запити, переглядайте таблиці та перевіряйте дані — без складної конфігурації чи громіздкого клієнтського програмного забезпечення. За бажанням інтегруйте моделі ШІ, такі як OpenAI або Ollama, щоб генерувати запити з природної мови безпосередньо в інтерфейсі.