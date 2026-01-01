Розгорніть WhoDB в один клік.
Легкий веб-орієнтований провідник баз даних для Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis та інших.
Виберіть тариф VPS для WhoDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WhoDB
WhoDB — це швидкий, легкий інструмент для керування базами даних, що дозволяє досліджувати та запитувати кілька систем баз даних через єдиний вебінтерфейс. Він підтримує PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch та ClickHouse, що робить його універсальним вибором для розробників та адміністраторів, які працюють з різноманітними стеками даних.
WhoDB зосереджений на простоті та швидкості: підключайтеся до своїх баз даних безпосередньо з інтерфейсу користувача, виконуйте запити, переглядайте таблиці та перевіряйте дані — без складної конфігурації чи громіздкого клієнтського програмного забезпечення. За бажанням інтегруйте моделі ШІ, такі як OpenAI або Ollama, щоб генерувати запити з природної мови безпосередньо в інтерфейсі.
Ключові характеристики WhoDB
Підтримка кількох баз даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch та ClickHouse з одного уніфікованого інтерфейсу.
Запити за допомогою ШІ
Використовуйте OpenAI, Anthropic або локальну модель Ollama для генерування SQL- та NoSQL-запитів з підказок природною мовою безпосередньо в редакторі.
Перегляд і редагування таблиць
Переглядайте, фільтруйте, розбивайте на сторінки та редагуйте рядки в таблицях і колекціях, роблячи рутинну перевірку та виправлення даних швидкими та інтуїтивно зрозумілими.
Легке розгортання
Поставляється як єдиний контейнер Docker без зовнішніх залежностей, тому запускається за лічені секунди і додає мінімальне навантаження на ваш VPS.
Чому варто запускати WhoDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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