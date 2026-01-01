Kan – це self-hosted Kanban дошка з відкритим кодом, розроблена для команд, які хочуть мати повний контроль над даними своїх проєктів. Створена на Next.js та PostgreSQL, вона забезпечує звичний робочий процес з картками та дошками, як у Trello, без ціноутворення за користувача або прив'язки до даних. Дошки, картки, мітки та робочі простори команд входять до комплекту.

Розміщення Kan на власному VPS означає, що дані проєкту залишаються приватними та на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Завдяки підтримці входу за допомогою електронної пошти/пароля та понад 20 провайдерів OAuth — включно з Google, GitHub та Microsoft — ваша команда може почати співпрацю без додаткових налаштувань.