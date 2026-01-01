Розгорніть Kan за допомогою одноразової установки.
Дошка Kanban та інструмент управління проєктами з відкритим кодом, створений як альтернатива Trello, орієнтована на конфіденційність.
Виберіть тариф VPS для Kan
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kan
Kan – це self-hosted Kanban дошка з відкритим кодом, розроблена для команд, які хочуть мати повний контроль над даними своїх проєктів. Створена на Next.js та PostgreSQL, вона забезпечує звичний робочий процес з картками та дошками, як у Trello, без ціноутворення за користувача або прив'язки до даних. Дошки, картки, мітки та робочі простори команд входять до комплекту.
Розміщення Kan на власному VPS означає, що дані проєкту залишаються приватними та на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Завдяки підтримці входу за допомогою електронної пошти/пароля та понад 20 провайдерів OAuth — включно з Google, GitHub та Microsoft — ваша команда може почати співпрацю без додаткових налаштувань.
Ключові характеристики Kan
Дошки Kanban
Організуйте роботу на дошках і картках за допомогою міток, фільтрів і перетягування для будь-якого командного робочого процесу.
Робочі простори команди
Запрошуйте учасників до спільних робочих просторів з контролем видимості дошки, щоб потрібні люди бачили потрібні проєкти.
Імпорт Trello
Перенесіть наявні дошки Trello безпосередньо в Kan, щоб зберегти історію проєкту без повторного ручного введення.
Гнучка автентифікація
Увійдіть за допомогою електронної пошти/пароля або будь-якого з 20+ провайдерів OAuth, включно з Google, GitHub та Microsoft.
Відстеження активності
Журнали активності карток та гілки коментарів зберігають повну історію кожної зміни та обговорення в одному місці.
Чому варто запускати Kan у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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