Marimo — це Python-ноутбук нового покоління, що усуває проблеми прихованого стану традиційних Jupyter-ноутбуків. Він автоматично відстежує залежності між комірками та реактивно повторно виконує наступні комірки, коли значення змінюються, тому ваш ноутбук завжди відображає поточний стан даних. Ноутбуки зберігаються як звичайні файли .py — повністю контрольовані версіями, доступні для перегляду в запитах на злиття (pull requests) та виконувані як стандартні Python-скрипти або розгорнуті як автономні веб-додатки.

Самостійне розміщення Marimo на вашому VPS надає вашій команді постійне, завжди доступне середовище ноутбуків, доступне з будь-якого браузера, з попередньо встановленою підтримкою SQL для запитів до баз даних на тому ж сервері та автентифікацією на основі токенів для збереження конфіденційності аналізу.