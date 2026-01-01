Розгорнути Marimo: встановлення в один клік.
Реактивний Python-ноутбук з автоматичним повторним виконанням комірок, підтримкою SQL та зручним для Git форматом файлів на чистому Python.
Виберіть тариф VPS для Marimo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Marimo
Marimo — це Python-ноутбук нового покоління, що усуває проблеми прихованого стану традиційних Jupyter-ноутбуків. Він автоматично відстежує залежності між комірками та реактивно повторно виконує наступні комірки, коли значення змінюються, тому ваш ноутбук завжди відображає поточний стан даних. Ноутбуки зберігаються як звичайні файли .py — повністю контрольовані версіями, доступні для перегляду в запитах на злиття (pull requests) та виконувані як стандартні Python-скрипти або розгорнуті як автономні веб-додатки.
Самостійне розміщення Marimo на вашому VPS надає вашій команді постійне, завжди доступне середовище ноутбуків, доступне з будь-якого браузера, з попередньо встановленою підтримкою SQL для запитів до баз даних на тому ж сервері та автентифікацією на основі токенів для збереження конфіденційності аналізу.
Ключові характеристики Marimo
Реактивне виконання
Клітинки автоматично перезапускаються, коли змінюються їхні залежності, усуваючи помилки застарілого стану, які роблять традиційні блокноти ненадійними.
Git-сумісний формат
Ноутбуки зберігаються як чисті файли Python, що робить їх порівнянними, придатними для перегляду в PR та виконуваними з командного рядка.
Вбудована підтримка SQL
Запитуйте бази даних та фрейми даних за допомогою SQL безпосередньо в ноутбуках без додаткових бібліотек чи конфігурації.
Інтерактивні елементи інтерфейсу користувача
Додайте повзунки, випадаючі списки, таблиці та інші інтерактивні віджети, щоб перетворити аналітичні блокноти на веб-додатки, якими можна ділитися.
Сучасний редактор
Автозаповнення, форматування, підсвічування помилок і засіб перегляду фреймів даних прискорюють написання та налагодження Python.
Чому варто запускати Marimo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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