Crawl4AI – це просунутий веб-краулер і скрапер, розроблений спеціально для ШІ-застосунків. Він перетворює вебконтент у структурований Markdown, готовий для LLM, що робить його ідеальною основою для RAG-систем (Retrieval-Augmented Generation), навчальних наборів даних та ШІ-керованих контент-пайплайнів. Маючи понад 50 000 зірок на GitHub, він став основним рішенням для краулінгу в спільноті ШІ-розробників.

Платформа підтримує повний контроль браузера для сайтів з інтенсивним використанням JavaScript, асинхронний краулінг з пулінгом браузерів, інтелектуальну фільтрацію контенту та доступ до RESTful API — все це доповнено панеллю моніторингу в реальному часі та інтерактивним майданчиком. Самостійне розміщення Crawl4AI на вашому VPS надає вам виділені обчислювальні ресурси для інтенсивних операцій краулінгу та повний контроль над обробкою даних без маршрутизації конфіденційного контенту через сторонні сервіси.