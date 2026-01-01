Встановіть Crawl4AI в один клік.
Веб-краулер з відкритим кодом, який перетворює вебсайти на чистий Markdown, готовий для LLM, для конвеєрів даних ШІ.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Crawl4AI
Crawl4AI – це просунутий веб-краулер і скрапер, розроблений спеціально для ШІ-застосунків. Він перетворює вебконтент у структурований Markdown, готовий для LLM, що робить його ідеальною основою для RAG-систем (Retrieval-Augmented Generation), навчальних наборів даних та ШІ-керованих контент-пайплайнів. Маючи понад 50 000 зірок на GitHub, він став основним рішенням для краулінгу в спільноті ШІ-розробників.
Платформа підтримує повний контроль браузера для сайтів з інтенсивним використанням JavaScript, асинхронний краулінг з пулінгом браузерів, інтелектуальну фільтрацію контенту та доступ до RESTful API — все це доповнено панеллю моніторингу в реальному часі та інтерактивним майданчиком. Самостійне розміщення Crawl4AI на вашому VPS надає вам виділені обчислювальні ресурси для інтенсивних операцій краулінгу та повний контроль над обробкою даних без маршрутизації конфіденційного контенту через сторонні сервіси.
Ключові характеристики Crawl4AI
Вивід, готовий для LLM
Перетворює проскановані сторінки на чистий Markdown, оптимізований для безпосередньої подачі в конвеєри мовних моделей та RAG-системи.
Повний контроль браузера
Обробляє сторінки, відтворені за допомогою JavaScript, та динамічний контент, використовуючи пул браузерів для високопродуктивного, точного вилучення даних.
Доступ до RESTful API
Надає HTTP-кінцеві точки для інтеграції веб-сканування в існуючі застосунки та автоматизовані потоки даних.
Моніторинг у реальному часі
Вбудована інформаційна панель та інтерактивний майданчик дозволяють відстежувати операції сканування, тестувати стратегії вилучення та налагоджувати конфігурації в реальному часі.
Інтелектуальна фільтрація
Структуровані стратегії вилучення фільтрують шум та ізолюють відповідний вміст, зменшуючи обсяг роботи з постобробки у вашому конвеєрі ШІ.
Чому варто запускати Crawl4AI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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