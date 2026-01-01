LanguageTool — це комплексний сервер для перевірки правопису з відкритим кодом, який виявляє граматичні, стилістичні, пунктуаційні та орфографічні помилки у понад 25 мовах за допомогою простого RESTful HTTP API. Він виходить далеко за межі базової перевірки орфографії для виявлення складних граматичних проблем, що робить його конфіденційною альтернативою хмарним граматичним сервісам, таким як Grammarly.

Це сервіс лише для API без традиційного веб-інтерфейсу. Клієнти — розширення для браузерів, плагіни LibreOffice, редактори коду та власні програми — вказують на вашу URL-адресу розгортання та викликають кінцеву точку /v2/check безпосередньо. Самостійне розміщення означає, що написаний контент ніколи не залишає вашу інфраструктуру, що є важливим для юридичних, медичних або конфіденційних бізнес-документів.