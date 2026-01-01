Встановіть LanguageTool в один клік.
Граматичний, стилістичний та орфографічний редактор з відкритим вихідним кодом для понад 25 мов, що надається як приватний самостійно розміщений REST API.
Виберіть тариф VPS для LanguageTool
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LanguageTool
LanguageTool — це комплексний сервер для перевірки правопису з відкритим кодом, який виявляє граматичні, стилістичні, пунктуаційні та орфографічні помилки у понад 25 мовах за допомогою простого RESTful HTTP API. Він виходить далеко за межі базової перевірки орфографії для виявлення складних граматичних проблем, що робить його конфіденційною альтернативою хмарним граматичним сервісам, таким як Grammarly.
Це сервіс лише для API без традиційного веб-інтерфейсу. Клієнти — розширення для браузерів, плагіни LibreOffice, редактори коду та власні програми — вказують на вашу URL-адресу розгортання та викликають кінцеву точку /v2/check безпосередньо. Самостійне розміщення означає, що написаний контент ніколи не залишає вашу інфраструктуру, що є важливим для юридичних, медичних або конфіденційних бізнес-документів.
Ключові характеристики LanguageTool
Підтримка 25+ мов
Перевіряйте граматику та стиль англійською, іспанською, французькою, німецькою, португальською, нідерландською, польською та багатьма іншими мовами за допомогою однієї служби.
Глибока перевірка граматики
Виявляйте складні граматичні помилки, стилістичні помилки та сплутані слова, які пропускають прості перевірки орфографії.
Інтеграція REST API
Інтегруйте перевірку граматики в будь-яку програму, CMS або редактор за допомогою простої кінцевої точки HTTP /v2/check.
N-грамні мовні моделі
Увімкнути додаткові n-грамні моделі для значно покращеного виявлення часто плутаних слів і фраз.
Настроювані Ресурси
Налаштуйте розмір купи Java під час розгортання, щоб збалансувати використання пам'яті та пропускну здатність для очікуваного обсягу запитів.
Чому варто запускати LanguageTool у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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