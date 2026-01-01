Розгорніть Pinchflat в один клік.
Самостійно розміщений медіаменеджер YouTube, який автоматично завантажує нові відео з ваших улюблених каналів та списків відтворення без ручних зусиль.
Виберіть тариф VPS для Pinchflat
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pinchflat
Pinchflat – це самостійний менеджер контенту YouTube, створений на базі yt-dlp, який автоматизує завантаження та впорядкування відео з каналів і плейлистів. Налаштуйте правило один раз — Pinchflat періодично перевіряє наявність нового вмісту та автоматично його завантажує, з першокласною підтримкою бібліотек Plex, Jellyfin та Kodi, щоб ваш медіацентр залишався актуальним без будь-якої ручної роботи.
Запуск Pinchflat на вашому VPS забезпечує завантаження 24/7, не завантажуючи вашу домашню пропускну здатність або комп'ютер. Інтеграція SponsorBlock пропускає спонсорські сегменти, генерація RSS-стрічок перетворює канали на подкаст-стрічки, а додаткове автоматичне видалення керує сховищем автоматично в міру зростання вашої бібліотеки.
Ключові характеристики Pinchflat
Автоматизовані завантаження каналів
Встановіть правила для каналів або списків відтворення, і Pinchflat періодично перевіряє наявність нових завантажень, завантажуючи їх автоматично без будь-якого ручного запуску.
Інтеграція медіацентру
Першокласна підтримка для Plex, Jellyfin та Kodi з потужною системою іменування, яка впорядковує файли саме так, як очікує ваш медіасервер.
Підтримка SponsorBlock
Автоматично пропускає або вирізає спонсорські сегменти, вступні та кінцеві заставки із завантажених відео, використовуючи дані SponsorBlock, отримані від спільноти.
Генерація RSS-стрічки
Перетворює канали YouTube та плейлисти на RSS-стрічки, щоб ви могли стежити за відеокреаторами в будь-якому додатку для подкастів або читання стрічок.
Розумне керування сховищами
Налаштуйте автоматичне видалення старішого вмісту за віком або кількістю, щоб контролювати використання диска в міру зростання вашого архіву.
Чому варто запускати Pinchflat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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