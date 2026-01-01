Pinchflat – це самостійний менеджер контенту YouTube, створений на базі yt-dlp, який автоматизує завантаження та впорядкування відео з каналів і плейлистів. Налаштуйте правило один раз — Pinchflat періодично перевіряє наявність нового вмісту та автоматично його завантажує, з першокласною підтримкою бібліотек Plex, Jellyfin та Kodi, щоб ваш медіацентр залишався актуальним без будь-якої ручної роботи.

Запуск Pinchflat на вашому VPS забезпечує завантаження 24/7, не завантажуючи вашу домашню пропускну здатність або комп'ютер. Інтеграція SponsorBlock пропускає спонсорські сегменти, генерація RSS-стрічок перетворює канали на подкаст-стрічки, а додаткове автоматичне видалення керує сховищем автоматично в міру зростання вашої бібліотеки.