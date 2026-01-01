CryptPad – це офісний пакет для спільної роботи з відкритим вихідним кодом, що використовує шифрування за принципом end-to-end. На відміну від хмарних редакторів, які зберігають документи у відкритому вигляді на сервері, CryptPad шифрує все в браузері до того, як воно потрапить на сервер — це означає, що хост ніколи не має доступу до того, що користувачі пишуть, малюють або створюють. Ця архітектура zero-knowledge робить його придатним для команд, які працюють з конфіденційною інформацією, організацій, що підпадають під суворі правила щодо даних, або будь-кого, хто бажає співпрацювати в реальному часі, не довіряючи свій контент постачальнику послуг.

Самостійне розміщення CryptPad на власному VPS дає вам повний контроль над документами вашої команди, даними користувачів та сховищем — без обмежень використання, без абонентської плати та без залежності від зовнішніх хмарних сервісів.