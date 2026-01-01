Розгорнути CryptPad в один клік.
Наскрізно зашифрований офісний пакет для спільної роботи, де сервер ніколи не бачить вміст документів.
Виберіть тариф VPS для CryptPad
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CryptPad
CryptPad – це офісний пакет для спільної роботи з відкритим вихідним кодом, що використовує шифрування за принципом end-to-end. На відміну від хмарних редакторів, які зберігають документи у відкритому вигляді на сервері, CryptPad шифрує все в браузері до того, як воно потрапить на сервер — це означає, що хост ніколи не має доступу до того, що користувачі пишуть, малюють або створюють. Ця архітектура zero-knowledge робить його придатним для команд, які працюють з конфіденційною інформацією, організацій, що підпадають під суворі правила щодо даних, або будь-кого, хто бажає співпрацювати в реальному часі, не довіряючи свій контент постачальнику послуг.
Самостійне розміщення CryptPad на власному VPS дає вам повний контроль над документами вашої команди, даними користувачів та сховищем — без обмежень використання, без абонентської плати та без залежності від зовнішніх хмарних сервісів.
Ключові характеристики CryptPad
Шифрування з нульовим розголошенням
Весь вміст документа шифрується в браузері перш ніж потрапити на сервер, тому хост — включно з вами — ніколи не зможе прочитати збережені документи.
Повний офісний пакет
Створюйте та співпрацюйте над документами з розширеним текстом, електронними таблицями, презентаціями, файлами коду, дошками Kanban, віртуальними дошками та формами — все в режимі реального часу.
Співпраця гостей
Надайте доступ до будь-якого документа за посиланням, і співавтори зможуть редагувати його без реєстрації облікового запису, при цьому наскрізне шифрування зберігається протягом усього процесу.
Диски команди
Організуйте документи на спільних командних дисках зі структурами папок та детальними дозволами доступу для різних учасників або груп.
Без зберігання відкритого тексту на сервері
Навіть якщо сервер скомпрометовано, збережені дані залишаються зашифрованим текстом, який неможливо прочитати без ключів шифрування, що зберігаються лише у клієнтів.
Чому варто запускати CryptPad у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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