Розгорніть DumbDrop в один клік.
Мінімалістичний завантажувач файлів із функцією перетягування, який завантажує файли безпосередньо в папку — без бази даних, без облікових записів, без зайвих клопотів.
Виберіть тариф VPS для DumbDrop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DumbDrop
DumbDrop — це навмисно мінімалістичний додаток для завантаження файлів від DumbWare.io, побудований на ідеї, що обмін файлами з сервером не повинен вимагати системи облікових записів, об'єктного сховища або хмарної підписки. Інтерфейс — це єдина зона перетягування — перетягніть файли, і вони потраплять на диск у налаштовану директорію завантаження, яку ви повністю контролюєте.
Незважаючи на невеликий розмір, DumbDrop пропонує практичні додаткові функції, такі як додатковий захист PIN-кодом, підтримка завантаження директорій, настроювані обмеження розміру, фільтрація за розширенням файлів та сповіщення Apprise. Самостійний хостинг на VPS зберігає завантажені файли приватними, усуває плату за передачу даних за гігабайт від сторонніх сервісів і надає вам надійну точку передачі для співробітників, які не мають доступу до shell або SFTP.
Ключові характеристики DumbDrop
Drag-and-drop завантаження
Перетягніть один файл, кілька файлів або цілу теку на сторінку, і оригінальна структура каталогів зберігається на диску.
База даних не потрібна
Завантажені файли записуються безпосередньо в змонтований каталог, тому резервні копії є простою копією папки, і немає чого переносити.
Додатковий захист PIN-кодом
Встановіть 4-10-значний PIN-код, щоб обмежити завантаження на спільних серверах без розгортання повноцінної системи автентифікації.
Сповіщення
Отримуйте сповіщення через будь-який канал, що підтримується Apprise, щоразу, коли надходить новий файл, за допомогою настроюваних шаблонів для імені файлу, розміру та використання сховища.
Список файлів та очищення
Увімкніть додатковий файловий браузер, щоб завантажувати або видаляти завантажені файли безпосередньо з веб-інтерфейсу без доступу SSH.
Обмеження розширення та розміру
Обмежте дозволені типи файлів та розмір завантажень, щоб зона завантаження відповідала вашому призначенню.
Чому варто запускати DumbDrop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.