DumbDrop — це навмисно мінімалістичний додаток для завантаження файлів від DumbWare.io, побудований на ідеї, що обмін файлами з сервером не повинен вимагати системи облікових записів, об'єктного сховища або хмарної підписки. Інтерфейс — це єдина зона перетягування — перетягніть файли, і вони потраплять на диск у налаштовану директорію завантаження, яку ви повністю контролюєте.

Незважаючи на невеликий розмір, DumbDrop пропонує практичні додаткові функції, такі як додатковий захист PIN-кодом, підтримка завантаження директорій, настроювані обмеження розміру, фільтрація за розширенням файлів та сповіщення Apprise. Самостійний хостинг на VPS зберігає завантажені файли приватними, усуває плату за передачу даних за гігабайт від сторонніх сервісів і надає вам надійну точку передачі для співробітників, які не мають доступу до shell або SFTP.