Розгорнути Gotify в один клік.
Самостійний сервер push-сповіщень з простим REST API і доставкою WebSocket у реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gotify
Gotify — це легкий, відкритий сервер push-сповіщень, який дозволяє надсилати та отримувати повідомлення в реальному часі. Простий REST API дозволяє легко інтегрувати сповіщення зі скриптів, інструментів моніторингу, cron-завдань та застосунків без використання Firebase, Pushover або будь-яких інших сторонніх сервісів. Він підтримує кілька клієнтських застосунків та організовує сповіщення за джерелом з рівнями пріоритету.
Самостійне розміщення Gotify зберігає всі дані сповіщень на вашому власному VPS, гарантуючи конфіденційність та доступність. Його мінімальне споживання ресурсів означає, що він комфортно працює поряд з іншими застосунками, не конкуруючи за пам'ять або процесор.
Ключові характеристики Gotify
Простий REST API
Надсилайте сповіщення з будь-якого скрипта або застосунку за допомогою одного HTTP POST запиту — без SDK та без складного налаштування.
Веб-сокети реального часу
Повідомлення миттєво надсилаються підключеним клієнтам через WebSocket, гарантуючи, що сповіщення з'являться на ваших пристроях одразу після їх надсилання.
Android і веб-клієнти
Отримуйте сповіщення на пристроях Android за допомогою офіційного застосунку або відстежуйте повідомлення в будь-якому браузері через вбудований веб-інтерфейс.
Підтримка кількох застосунків
Організуйте сповіщення за вихідною програмою з окремими токенами та рівнями пріоритету, зберігаючи чітко розділеними сповіщення моніторингу, резервні копії та події CI.
Розширюваність плагінів
Розширте Gotify за допомогою плагінів спільноти, щоб додати нові джерела сповіщень, правила пересилання та власні інтеграції без зміни основного сервера.
Чому варто запускати Gotify у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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