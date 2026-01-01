Gotify — це легкий, відкритий сервер push-сповіщень, який дозволяє надсилати та отримувати повідомлення в реальному часі. Простий REST API дозволяє легко інтегрувати сповіщення зі скриптів, інструментів моніторингу, cron-завдань та застосунків без використання Firebase, Pushover або будь-яких інших сторонніх сервісів. Він підтримує кілька клієнтських застосунків та організовує сповіщення за джерелом з рівнями пріоритету.

Самостійне розміщення Gotify зберігає всі дані сповіщень на вашому власному VPS, гарантуючи конфіденційність та доступність. Його мінімальне споживання ресурсів означає, що він комфортно працює поряд з іншими застосунками, не конкуруючи за пам'ять або процесор.