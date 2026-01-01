Знижка до 68% на R2R

Розгорніть R2R за допомогою встановлення в один клік.

Готовий до використання фреймворк RAG з гібридним пошуком, графами знань та агентським API для отримання даних для застосунків ШІ.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть R2R за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для R2R

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою R2R

R2R — це фреймворк генерації з доповненням пошуком з відкритим вихідним кодом, створений для промислового розгортання з першого дня. Він поєднує гібридний семантичний і ключовий пошук із взаємним злиттям рангів, автоматичним побудуванням графа знань, багатомодальним завантаженням документів та агентним API для пошуку, що дозволяє великим мовним моделям оркеструвати пошук як частину їхнього циклу міркувань.

Самостійне розміщення R2R на власному VPS зберігає документи, векторні індекси та історію розмов під вашим повним контролем, без плати за запит і без доступу третіх сторін до вашої бази знань. Це розгортання поєднує API R2R з офіційною панеллю керування та сховищем PostgreSQL плюс pgvector, надаючи вам повний стек RAG, який можна розширити за допомогою будь-якого постачальника LLM.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики R2R

Гібридний пошук

Поєднайте векторну схожість та повнотекстовий пошук за ключовими словами з об'єднанням рангів за методом взаємного ранжування, щоб виявити найбільш релевантний контекст для кожного запиту.

Графи знань

Автоматичне вилучення сутностей та зв'язків створює графічний індекс поряд з векторами, що уможливлює міждокументне обґрунтування, яке не може зрівнятися з плоским пошуком.

Мультимодальне поглинання

Аналізуйте PDF-файли, документи Word, електронні таблиці, зображення та аудіо в єдиний індекс без написання спеціального коду для завантаження для кожного формату.

Агентний RAG

Агенти міркування ітеративно отримують, критикують та вдосконалюють відповіді — створюючи якісніші відповіді, ніж одноразові RAG-конвеєри.

Багатопровайдерні ВММ

Підключіть OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama та понад 20 інших постачальників LLM через єдину конфігурацію — повторна індексація не потрібна.

REST API і SDK

Повний REST API плюс офіційні SDK для Python та JavaScript дозволяють вбудовувати пошук R2R у власні застосунки та автоматизовані конвеєри.

Чому варто запускати R2R у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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