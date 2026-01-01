Розгорніть R2R за допомогою встановлення в один клік.
Готовий до використання фреймворк RAG з гібридним пошуком, графами знань та агентським API для отримання даних для застосунків ШІ.
Виберіть тариф VPS для R2R
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою R2R
R2R — це фреймворк генерації з доповненням пошуком з відкритим вихідним кодом, створений для промислового розгортання з першого дня. Він поєднує гібридний семантичний і ключовий пошук із взаємним злиттям рангів, автоматичним побудуванням графа знань, багатомодальним завантаженням документів та агентним API для пошуку, що дозволяє великим мовним моделям оркеструвати пошук як частину їхнього циклу міркувань.
Самостійне розміщення R2R на власному VPS зберігає документи, векторні індекси та історію розмов під вашим повним контролем, без плати за запит і без доступу третіх сторін до вашої бази знань. Це розгортання поєднує API R2R з офіційною панеллю керування та сховищем PostgreSQL плюс pgvector, надаючи вам повний стек RAG, який можна розширити за допомогою будь-якого постачальника LLM.
Ключові характеристики R2R
Гібридний пошук
Поєднайте векторну схожість та повнотекстовий пошук за ключовими словами з об'єднанням рангів за методом взаємного ранжування, щоб виявити найбільш релевантний контекст для кожного запиту.
Графи знань
Автоматичне вилучення сутностей та зв'язків створює графічний індекс поряд з векторами, що уможливлює міждокументне обґрунтування, яке не може зрівнятися з плоским пошуком.
Мультимодальне поглинання
Аналізуйте PDF-файли, документи Word, електронні таблиці, зображення та аудіо в єдиний індекс без написання спеціального коду для завантаження для кожного формату.
Агентний RAG
Агенти міркування ітеративно отримують, критикують та вдосконалюють відповіді — створюючи якісніші відповіді, ніж одноразові RAG-конвеєри.
Багатопровайдерні ВММ
Підключіть OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama та понад 20 інших постачальників LLM через єдину конфігурацію — повторна індексація не потрібна.
REST API і SDK
Повний REST API плюс офіційні SDK для Python та JavaScript дозволяють вбудовувати пошук R2R у власні застосунки та автоматизовані конвеєри.
Чому варто запускати R2R у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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