R2R — це фреймворк генерації з доповненням пошуком з відкритим вихідним кодом, створений для промислового розгортання з першого дня. Він поєднує гібридний семантичний і ключовий пошук із взаємним злиттям рангів, автоматичним побудуванням графа знань, багатомодальним завантаженням документів та агентним API для пошуку, що дозволяє великим мовним моделям оркеструвати пошук як частину їхнього циклу міркувань.

Самостійне розміщення R2R на власному VPS зберігає документи, векторні індекси та історію розмов під вашим повним контролем, без плати за запит і без доступу третіх сторін до вашої бази знань. Це розгортання поєднує API R2R з офіційною панеллю керування та сховищем PostgreSQL плюс pgvector, надаючи вам повний стек RAG, який можна розширити за допомогою будь-якого постачальника LLM.