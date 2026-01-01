Розгортайте Wiki.js з інсталяцією в один клік.
Сучасна вікі-платформа з відкритим вихідним кодом, WYSIWYG-редагуванням, повнотекстовим пошуком, контролем версій та підтримкою кількох методів автентифікації.
Виберіть тариф VPS для Wiki.js
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wiki.js
Wiki.js – це сучасна вікі-платформа з можливістю самостійного розміщення, створена на Node.js та підтримувана PostgreSQL. Вона надає візуальний WYSIWYG-редактор разом із підтримкою Markdown, повнотекстовий пошук, історію версій для кожної сторінки та деталізовані політики контролю доступу — що робить її придатною як для особистих баз знань, так і для корпоративної документації.
Самостійне розміщення Wiki.js на VPS зберігає документацію приватною та доступною без підписки на SaaS. Вона інтегрується з LDAP, OAuth, SAML та десятками зовнішніх постачальників автентифікації, підтримує понад 40 мов інтерфейсу та пропонує модульні сховища даних, включаючи Git та хмарне об'єктне сховище.
Ключові характеристики Wiki.js
Розширені можливості редагування
Пишіть за допомогою візуального WYSIWYG-редактора, звичайного Markdown або редактора AsciiDoc, залежно від ваших уподобань та рівня навичок.
Повнотекстовий пошук
Миттєво знаходьте будь-який вміст на всіх сторінках вікі завдяки швидкому, точному повнотекстовому індексуванню, що працює на базі бекенду PostgreSQL.
Історія версій
Кожне редагування сторінки версіонується, що дозволяє порівнювати зміни з часом та відновлювати будь-яку попередню версію вмісту.
Контроль доступу
Визначте деталізовані дозволи на читання та запис для кожної сторінки, групи або розділу, щоб контролювати, хто може переглядати або редагувати кожну частину вікі.
Інтеграція мультиаутентифікації
Підключіться до LDAP, OAuth 2.0, SAML або до будь-якого з десятків провайдерів соціального входу для централізованої автентифікації користувачів.
Чому варто запускати Wiki.js у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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