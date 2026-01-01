Wiki.js – це сучасна вікі-платформа з можливістю самостійного розміщення, створена на Node.js та підтримувана PostgreSQL. Вона надає візуальний WYSIWYG-редактор разом із підтримкою Markdown, повнотекстовий пошук, історію версій для кожної сторінки та деталізовані політики контролю доступу — що робить її придатною як для особистих баз знань, так і для корпоративної документації.

Самостійне розміщення Wiki.js на VPS зберігає документацію приватною та доступною без підписки на SaaS. Вона інтегрується з LDAP, OAuth, SAML та десятками зовнішніх постачальників автентифікації, підтримує понад 40 мов інтерфейсу та пропонує модульні сховища даних, включаючи Git та хмарне об'єктне сховище.