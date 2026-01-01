Розгорніть Mopidy за допомогою встановлення в один клік.
Розширюваний музичний сервер на Python, який транслює з локальних файлів, Spotify, SoundCloud, TuneIn та іншого через єдиний браузерний інтерфейс.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mopidy
Mopidy — це розширюваний музичний сервер, написаний на Python, який об'єднує десятки джерел аудіо за єдиною чергою відтворення. З встановленими відповідними розширеннями він може транслювати локальні файли поряд зі Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, подкастами та інтернет-радіо, водночас надаючи до них доступ через API MPD, HTTP та JSON-RPC, щоб будь-який клієнт MPD або веб-інтерфейс міг керувати тією ж бібліотекою.
Цей шаблон об'єднує Mopidy разом із популярним веб-інтерфейсом Iris, надаючи вам браузерний інтерфейс для перегляду бібліотек, створення черг та керування списками відтворення з будь-якого пристрою. Самостійний хостинг Mopidy на VPS зберігає ваші агреговані музичні джерела за єдиною приватною кінцевою точкою без абонентської плати за кожне джерело, окрім тих постачальників, якими ви вже користуєтеся.
Ключові характеристики Mopidy
Веб-фронтенд Iris
Вбудоване розширення Iris забезпечує досконалий інтерфейс браузера для перегляду джерел, постановки треків у чергу та керування списками відтворення з комп'ютера або мобільного пристрою.
Багатоджерельне відтворення
Встановіть розширення, щоб об'єднати Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, подкасти та локальні файли в одну уніфіковану чергу.
Підтримка протоколу MPD
Підтримує протокол Music Player Daemon на порту 6600, тому будь-який клієнт MPD, як-от ncmpcpp, M.A.L.P. або Cantata, може керувати відтворенням.
Розширення, що встановлюються за допомогою Pip
Додавайте нові джерела під час розгортання за допомогою змінної PIP_PACKAGES без перезбирання образу або редагування файлів конфігурації.
JSON-RPC HTTP API
Повний HTTP та WebSocket API дозволяє створювати власні контролери, голосові помічники або тригери домашньої автоматизації на базі того ж рушія.
Snapcast готовий
Аудіоконвеєр за замовчуванням записує дані до Snapcast FIFO, щоб ви могли накладати синхронізоване відтворення в кількох кімнатах поверх за потреби.
Чому варто запускати Mopidy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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