Mopidy — це розширюваний музичний сервер, написаний на Python, який об'єднує десятки джерел аудіо за єдиною чергою відтворення. З встановленими відповідними розширеннями він може транслювати локальні файли поряд зі Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, подкастами та інтернет-радіо, водночас надаючи до них доступ через API MPD, HTTP та JSON-RPC, щоб будь-який клієнт MPD або веб-інтерфейс міг керувати тією ж бібліотекою.

Цей шаблон об'єднує Mopidy разом із популярним веб-інтерфейсом Iris, надаючи вам браузерний інтерфейс для перегляду бібліотек, створення черг та керування списками відтворення з будь-якого пристрою. Самостійний хостинг Mopidy на VPS зберігає ваші агреговані музичні джерела за єдиною приватною кінцевою точкою без абонентської плати за кожне джерело, окрім тих постачальників, якими ви вже користуєтеся.