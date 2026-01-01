Розгорнути Colanode в один клік.
Альтернатива Slack та Notion з відкритим вихідним кодом та локальним зберіганням даних, що поєднує чат, сторінки та бази даних в одному робочому просторі.
Виберіть тариф VPS для Colanode
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Colanode
Colanode — це універсальний робочий простір для співпраці з відкритим вихідним кодом, побудований на архітектурі local-first. Він поєднує командний чат у реальному часі, сторінки та вікі з розширеним текстом, настроювані бази даних з табличними, канбан- та календарними поданнями, а також керування файлами — охоплюючи ті ж функції, що й Slack та Notion, в одному інструменті, який ви повністю контролюєте.
Кожна зміна спочатку зберігається в локальній базі даних SQLite і синхронізується з сервером у фоновому режимі, тому програма залишається чутливою при нестабільних з’єднаннях і продовжує працювати офлайн. Одночасні редагування сторінок і записів бази даних об'єднуються за допомогою CRDT, що працюють на базі Yjs, усуваючи конфлікти, коли члени команди редагують одночасно. Самостійний хостинг зберігає кожне повідомлення, документ і файл на інфраструктурі, якою ви володієте, без плати за користувача.
Ключові характеристики Colanode
Синхронізація з локальним пріоритетом
Зміни спочатку записуються в локальну базу даних SQLite, а потім синхронізуються у фоновому режимі, тому програма залишається швидкою в автономному режимі та автоматично відновлюється, коли сервер знову підключається.
Командний чат у реальному часі
Постійні канали та прямі повідомлення дозволяють підтримувати командні розмови організованими поряд з вашими документами та даними проекту в одному робочому просторі.
Сторінки форматованого тексту
Блоковий редактор для документів, вікі та нотаток — схожий на Notion — з вбудованими елементами, блоками коду та вкладеними ієрархіями сторінок для структурованих знань.
Власні бази даних
Структуруйте інформацію за допомогою спеціальних полів і перемикайтеся між табличним, канбан- та календарним виглядами, усуваючи потребу в окремому трекері проєктів або інструменті електронних таблиць.
Безконфліктне редагування
CRDT, що працюють на базі Yjs, дозволяють кільком людям редагувати одну й ту саму сторінку або запис одночасно без перезапису змін або необхідності ручного вирішення конфліктів.
Чому варто запускати Colanode у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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