Знижка до 68% на Colanode

Розгорнути Colanode в один клік.

Альтернатива Slack та Notion з відкритим вихідним кодом та локальним зберіганням даних, що поєднує чат, сторінки та бази даних в одному робочому просторі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Colanode в один клік.

Виберіть тариф VPS для Colanode

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Colanode

Colanode — це універсальний робочий простір для співпраці з відкритим вихідним кодом, побудований на архітектурі local-first. Він поєднує командний чат у реальному часі, сторінки та вікі з розширеним текстом, настроювані бази даних з табличними, канбан- та календарними поданнями, а також керування файлами — охоплюючи ті ж функції, що й Slack та Notion, в одному інструменті, який ви повністю контролюєте.

Кожна зміна спочатку зберігається в локальній базі даних SQLite і синхронізується з сервером у фоновому режимі, тому програма залишається чутливою при нестабільних з’єднаннях і продовжує працювати офлайн. Одночасні редагування сторінок і записів бази даних об'єднуються за допомогою CRDT, що працюють на базі Yjs, усуваючи конфлікти, коли члени команди редагують одночасно. Самостійний хостинг зберігає кожне повідомлення, документ і файл на інфраструктурі, якою ви володієте, без плати за користувача.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Colanode

Синхронізація з локальним пріоритетом

Зміни спочатку записуються в локальну базу даних SQLite, а потім синхронізуються у фоновому режимі, тому програма залишається швидкою в автономному режимі та автоматично відновлюється, коли сервер знову підключається.

Командний чат у реальному часі

Постійні канали та прямі повідомлення дозволяють підтримувати командні розмови організованими поряд з вашими документами та даними проекту в одному робочому просторі.

Сторінки форматованого тексту

Блоковий редактор для документів, вікі та нотаток — схожий на Notion — з вбудованими елементами, блоками коду та вкладеними ієрархіями сторінок для структурованих знань.

Власні бази даних

Структуруйте інформацію за допомогою спеціальних полів і перемикайтеся між табличним, канбан- та календарним виглядами, усуваючи потребу в окремому трекері проєктів або інструменті електронних таблиць.

Безконфліктне редагування

CRDT, що працюють на базі Yjs, дозволяють кільком людям редагувати одну й ту саму сторінку або запис одночасно без перезапису змін або необхідності ручного вирішення конфліктів.

Чому варто запускати Colanode у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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