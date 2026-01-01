Colanode — це універсальний робочий простір для співпраці з відкритим вихідним кодом, побудований на архітектурі local-first. Він поєднує командний чат у реальному часі, сторінки та вікі з розширеним текстом, настроювані бази даних з табличними, канбан- та календарними поданнями, а також керування файлами — охоплюючи ті ж функції, що й Slack та Notion, в одному інструменті, який ви повністю контролюєте.

Кожна зміна спочатку зберігається в локальній базі даних SQLite і синхронізується з сервером у фоновому режимі, тому програма залишається чутливою при нестабільних з’єднаннях і продовжує працювати офлайн. Одночасні редагування сторінок і записів бази даних об'єднуються за допомогою CRDT, що працюють на базі Yjs, усуваючи конфлікти, коли члени команди редагують одночасно. Самостійний хостинг зберігає кожне повідомлення, документ і файл на інфраструктурі, якою ви володієте, без плати за користувача.