Grocy — це веб-система управління домогосподарством, побудована навколо обліку продуктів харчування. Вона відстежує, що у вас є, коли закінчується термін придатності, і скільки ви споживаєте, потім використовує ці дані для створення точних списків покупок, запобігання відходам та допомоги у плануванні рецептів з інгредієнтів, які вже є в коморі.

Самостійне розміщення на VPS означає, що дані обліку домогосподарства залишаються приватними, доступними з кожного сімейного пристрою, будь то вдома чи в магазині, і ніколи не прив'язані до підписки або не вимкнені постачальником. Легкий стек PHP та SQLite комфортно працює поряд з іншими сервісами навіть на скромному VPS.