Розгортання Grocy в один клік.
Самостійно розміщений додаток для управління продуктами харчування та товарами для дому, призначений для відстеження товарних запасів, термінів придатності та списків покупок.
Виберіть тариф VPS для Grocy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grocy
Grocy — це веб-система управління домогосподарством, побудована навколо обліку продуктів харчування. Вона відстежує, що у вас є, коли закінчується термін придатності, і скільки ви споживаєте, потім використовує ці дані для створення точних списків покупок, запобігання відходам та допомоги у плануванні рецептів з інгредієнтів, які вже є в коморі.
Самостійне розміщення на VPS означає, що дані обліку домогосподарства залишаються приватними, доступними з кожного сімейного пристрою, будь то вдома чи в магазині, і ніколи не прив'язані до підписки або не вимкнені постачальником. Легкий стек PHP та SQLite комфортно працює поряд з іншими сервісами навіть на скромному VPS.
Ключові характеристики Grocy
Відстеження терміну дії
Записуйте дати покупки та терміни придатності для кожного продукту, щоб Grocy міг сповіщати вас до того, як продукти зіпсуються, зменшуючи харчові відходи у всьому домогосподарстві.
Розумні списки покупок
Списки покупок генеруються автоматично на основі вимог рецептів та мінімальних порогових значень запасів, тому ви купуєте лише те, що вам дійсно потрібно.
Сканування штрих-кодів
Скануйте штрих-коди товарів з будь-якого мобільного браузера, щоб миттєво знаходити та реєструвати товари без ручного введення назв товарів або кількості.
Управління рецептами
Зберігайте рецепти з кількістю інгредієнтів і дозвольте Grocy перевірити ваш поточний запас, перш ніж додати саме те, чого не вистачає, до списку покупок.
Інтеграція домашньої автоматизації
Повноцінний REST API забезпечує інтеграцію з Home Assistant, додатками для сканування штрих-кодів та іншими самостійно розміщеними інструментами для повністю автоматизованого домашнього робочого процесу.
Чому варто запускати Grocy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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