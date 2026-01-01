Maxun — це безкодова платформа вебданих з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє витягувати, збирати, сканувати та шукати дані в інтернеті без написання коду. Використовуючи візуальний рекордер, ви просто переглядаєте вебсайт, а Maxun перетворює ваші дії на багаторазовий робот для вилучення даних — навички програмування не потрібні. Вилучення даних за допомогою ШІ дозволяє описати простою мовою, які дані ви хочете, і отримати їх автоматично.

Самостійне розміщення Maxun на власному VPS дає вам повний контроль над зібраними даними, плануванням та інтеграціями. Платформа підтримує експорт до Google Sheets, Airtable та вебхуків, а також включає повний SDK та CLI для розробників, які хочуть розширити функціонал. Це розгортання включає PostgreSQL для збереження даних та MinIO для зберігання файлів, надаючи вам повну, готову до використання в продакшені конфігурацію.