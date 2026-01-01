Розгорнути Maxun в один клік.
Безкодова платформа з відкритим вихідним кодом для перетворення будь-якого вебсайту на структуровані, автоматизовані робочі процеси вилучення даних.
Виберіть тариф VPS для Maxun
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Maxun
Maxun — це безкодова платформа вебданих з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє витягувати, збирати, сканувати та шукати дані в інтернеті без написання коду. Використовуючи візуальний рекордер, ви просто переглядаєте вебсайт, а Maxun перетворює ваші дії на багаторазовий робот для вилучення даних — навички програмування не потрібні. Вилучення даних за допомогою ШІ дозволяє описати простою мовою, які дані ви хочете, і отримати їх автоматично.
Самостійне розміщення Maxun на власному VPS дає вам повний контроль над зібраними даними, плануванням та інтеграціями. Платформа підтримує експорт до Google Sheets, Airtable та вебхуків, а також включає повний SDK та CLI для розробників, які хочуть розширити функціонал. Це розгортання включає PostgreSQL для збереження даних та MinIO для зберігання файлів, надаючи вам повну, готову до використання в продакшені конфігурацію.
Ключові характеристики Maxun
Простий Записувач
Запишіть свої дії в браузері один раз, і Maxun перетворить їх на повторюваного робота для вилучення даних — код не потрібен.
ШІ Вилучення даних
Опишіть дані, які вам потрібні, природною мовою, а екстракція на базі LLM знайде та структурує їх для вас.
Веб-сканування
Автоматично скануйте цілі вебсайти, виявляючи та витягуючи вміст з кожної відповідної сторінки в межах визначеної області.
Заплановані запуски
Налаштуйте роботів працювати за розкладом і доставляти свіжі структуровані дані до обраного вами місця призначення без ручного втручання.
Гнучкі інтеграції
Експортуйте видобуті дані безпосередньо в Google Таблиці, Airtable або будь-яку кінцеву точку вебхука з вбудованою підтримкою інтеграції.
Чому варто запускати Maxun у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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