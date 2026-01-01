Grimmory — це комплексний самостійно розміщений менеджер колекції книг, який перетворює розрізнені цифрові файли на чудово організовану бібліотеку. Він підтримує електронні книги (EPUB, MOBI, AZW), PDF-файли, комікси (CBZ, CBR) та аудіокниги (M4B, MP3), і автоматично отримує назви, обкладинки, описи та жанри з Google Books, Open Library та Amazon, щойно файли додаються.

Самостійне розміщення на вашому VPS усуває квоти на зберігання, прив'язку до платформи та моніторинг контенту, поширені для комерційних сервісів електронних книг. Вся ваша бібліотека — разом із прогресом читання, виділеннями та багатокористувацькими обліковими записами — залишається на обладнанні, яким ви володієте, доступна з будь-якого браузера або синхронізована з електронними книгами Kobo через OPDS.