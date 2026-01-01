Розгорніть Grimmory в один клік.
Самостійний застосунок для керування цифровою бібліотекою для електронних книг, коміксів та аудіокниг з автоматичними метаданими та вбудованим читачем.
Виберіть тариф VPS для Grimmory
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grimmory
Grimmory — це комплексний самостійно розміщений менеджер колекції книг, який перетворює розрізнені цифрові файли на чудово організовану бібліотеку. Він підтримує електронні книги (EPUB, MOBI, AZW), PDF-файли, комікси (CBZ, CBR) та аудіокниги (M4B, MP3), і автоматично отримує назви, обкладинки, описи та жанри з Google Books, Open Library та Amazon, щойно файли додаються.
Самостійне розміщення на вашому VPS усуває квоти на зберігання, прив'язку до платформи та моніторинг контенту, поширені для комерційних сервісів електронних книг. Вся ваша бібліотека — разом із прогресом читання, виділеннями та багатокористувацькими обліковими записами — залишається на обладнанні, яким ви володієте, доступна з будь-якого браузера або синхронізована з електронними книгами Kobo через OPDS.
Ключові характеристики Grimmory
Автоматичне збагачення метаданих
Обкладинки, дані про авторів, описи та жанри автоматично завантажуються з Google Книг, Open Library та Amazon, коли імпортуються книги.
Вбудований багатоформатний зчитувач
Читайте файли EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ та CBR безпосередньо в браузері з настроюваними темами, розмірами шрифтів та відстеженням прогресу читання.
Kobo і OPDS синхронізація
Синхронізуйте бібліотеку та позицію читання з рідерами Kobo та будь-яким OPDS-сумісним застосунком для безперебійного читання офлайн на спеціалізованих пристроях.
BookDrop автоімпорт
Перетягніть нові файли в папку, що відстежується, і Grimmory імпортує їх автоматично — без необхідності ручного завантаження або введення метаданих.
Підтримка кількох користувачів
Створюйте окремі облікові записи з окремими історіями читання та рівнями дозволів, що робить Grimmory ідеальним для сімей та читацьких груп, які ділять одну бібліотеку.
Чому варто запускати Grimmory у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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