Розгорніть Canarytokens в один клік.
Система токенів-пасток з відкритим кодом, яка непомітно сповіщає вас, коли хтось отримує доступ до ваших даних, файлів або облікових даних.
Виберіть тариф VPS для Canarytokens
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Canarytokens
Canarytokens — це система медових пасток з відкритим вихідним кодом, що дозволяє створювати невидимі пастки по всій вашій інфраструктурі. Генеруйте токени відстеження у вигляді URL-адрес, імен DNS, документів, адрес електронної пошти, конфігурацій WireGuard тощо — а потім вбудовуйте їх у конфіденційні файли, системи або мережеві конфігурації. У той момент, коли зловмисник або неавторизований користувач взаємодіє з токеном, ви отримуєте миттєве сповіщення з деталями про доступ.
На відміну від традиційного виявлення вторгнень, Canarytokens не потребує агентів, моніторингу журналів і складного налаштування. Самостійне розміщення дає вам повний контроль над даними сповіщень і дозволяє генерувати необмежену кількість токенів без обмежень підписки.
Ключові характеристики Canarytokens
Миттєві сповіщення про витоки
Отримуйте миттєві сповіщення щойно спрацює токен, що дає вам раннє попередження про несанкціонований доступ або витік даних.
Десятки типів токенів
Створюйте ханіпоти у вигляді URL-адрес, записів DNS, документів Word, PDF-файлів, ключів AWS, електронних адрес, конфігурацій WireGuard та іншого, щоб охопити кожну поверхню атаки.
Безагентне виявлення
Токени працюють без встановлення будь-якого програмного забезпечення на контрольованих системах — просто розмістіть токен і чекайте на сповіщення.
Самостійне керування
Запустіть власний сервер Canarytokens, щоб зберегти всі дані про інциденти приватними, генерувати необмежену кількість токенів та налаштувати сповіщення відповідно до ваших потреб.
Багата історія інцидентів
Кожен активований токен фіксує IP-адреси, агентів користувача, часові мітки та дані геолокації для криміналістичного розслідування.
Чому варто запускати Canarytokens у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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