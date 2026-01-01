Canarytokens — це система медових пасток з відкритим вихідним кодом, що дозволяє створювати невидимі пастки по всій вашій інфраструктурі. Генеруйте токени відстеження у вигляді URL-адрес, імен DNS, документів, адрес електронної пошти, конфігурацій WireGuard тощо — а потім вбудовуйте їх у конфіденційні файли, системи або мережеві конфігурації. У той момент, коли зловмисник або неавторизований користувач взаємодіє з токеном, ви отримуєте миттєве сповіщення з деталями про доступ.

На відміну від традиційного виявлення вторгнень, Canarytokens не потребує агентів, моніторингу журналів і складного налаштування. Самостійне розміщення дає вам повний контроль над даними сповіщень і дозволяє генерувати необмежену кількість токенів без обмежень підписки.