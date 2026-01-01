OwnTracks Recorder – це офіційний бекенд для додатків OwnTracks для iOS та Android, що надає вам повністю самостійно розміщену альтернативу комерційним сервісам обміну місцезнаходженням. Recorder підписується на ваш приватний MQTT-брокер, отримує публікації місцезнаходження з ваших телефонів і зберігає кожну точку як звичайні файли на диску без необхідності використання зовнішньої бази даних.

Вбудований HTTP-сервер надає доступ до REST API, живого потоку WebSocket та готових переглядів для останніх позицій, щоденних маршрутів та карт GeoJSON. Цей шаблон поєднує Recorder з брокером Eclipse Mosquitto, який має увімкнену автентифікацію за паролем одразу після встановлення, тож ви можете спрямувати свої додатки OwnTracks на свій VPS і почати збирати історію місцезнаходжень, ніколи не надсилаючи свої дані про переміщення третій стороні.