Знижка до 68% на OwnTracks Recorder

Розгорніть OwnTracks Recorder в один клік.

Самостійно розміщений бекенд, який зберігає та візуалізує дані про місцезнаходження, опубліковані мобільними додатками OwnTracks через MQTT.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OwnTracks Recorder в один клік.

Виберіть тариф VPS для OwnTracks Recorder

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder – це офіційний бекенд для додатків OwnTracks для iOS та Android, що надає вам повністю самостійно розміщену альтернативу комерційним сервісам обміну місцезнаходженням. Recorder підписується на ваш приватний MQTT-брокер, отримує публікації місцезнаходження з ваших телефонів і зберігає кожну точку як звичайні файли на диску без необхідності використання зовнішньої бази даних.

Вбудований HTTP-сервер надає доступ до REST API, живого потоку WebSocket та готових переглядів для останніх позицій, щоденних маршрутів та карт GeoJSON. Цей шаблон поєднує Recorder з брокером Eclipse Mosquitto, який має увімкнену автентифікацію за паролем одразу після встановлення, тож ви можете спрямувати свої додатки OwnTracks на свій VPS і почати збирати історію місцезнаходжень, ніколи не надсилаючи свої дані про переміщення третій стороні.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OwnTracks Recorder

Приватний бекенд локації

Зберігає кожну публікацію позиції з ваших програм OwnTracks на вашому власному сервері без залучення сторонніх хмарних сервісів.

Вбудований MQTT брокер

Вбудований Eclipse Mosquitto з автентифікацією за паролем готовий для підключення телефонів з будь-якої точки інтернету.

Жива карта і треки

Веб-інтерфейс показує останні позиції, щоденні треки та інтерактивну карту, яка оновлюється через WebSocket, коли надходять нові місцезнаходження.

REST і WebSocket API

Запитуйте збережені місцезнаходження у форматі JSON, GeoJSON або CSV через документований REST API, або передавайте оновлення через WebSocket.

Зберігання звичайних файлів

Немає потреби в базі даних SQL для роботи — точки записуються як плоскі файли, які легко резервувати, перевіряти та архівувати.

Гачки Lua та ocat

Розширте прийом даних за допомогою Lua-хуків та історію запитів з командного рядка, використовуючи вбудовану утиліту ocat.

Чому варто запускати OwnTracks Recorder у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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