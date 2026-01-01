Розгорніть OwnTracks Recorder в один клік.
Самостійно розміщений бекенд, який зберігає та візуалізує дані про місцезнаходження, опубліковані мобільними додатками OwnTracks через MQTT.
Виберіть тариф VPS для OwnTracks Recorder
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder – це офіційний бекенд для додатків OwnTracks для iOS та Android, що надає вам повністю самостійно розміщену альтернативу комерційним сервісам обміну місцезнаходженням. Recorder підписується на ваш приватний MQTT-брокер, отримує публікації місцезнаходження з ваших телефонів і зберігає кожну точку як звичайні файли на диску без необхідності використання зовнішньої бази даних.
Вбудований HTTP-сервер надає доступ до REST API, живого потоку WebSocket та готових переглядів для останніх позицій, щоденних маршрутів та карт GeoJSON. Цей шаблон поєднує Recorder з брокером Eclipse Mosquitto, який має увімкнену автентифікацію за паролем одразу після встановлення, тож ви можете спрямувати свої додатки OwnTracks на свій VPS і почати збирати історію місцезнаходжень, ніколи не надсилаючи свої дані про переміщення третій стороні.
Ключові характеристики OwnTracks Recorder
Приватний бекенд локації
Зберігає кожну публікацію позиції з ваших програм OwnTracks на вашому власному сервері без залучення сторонніх хмарних сервісів.
Вбудований MQTT брокер
Вбудований Eclipse Mosquitto з автентифікацією за паролем готовий для підключення телефонів з будь-якої точки інтернету.
Жива карта і треки
Веб-інтерфейс показує останні позиції, щоденні треки та інтерактивну карту, яка оновлюється через WebSocket, коли надходять нові місцезнаходження.
REST і WebSocket API
Запитуйте збережені місцезнаходження у форматі JSON, GeoJSON або CSV через документований REST API, або передавайте оновлення через WebSocket.
Зберігання звичайних файлів
Немає потреби в базі даних SQL для роботи — точки записуються як плоскі файли, які легко резервувати, перевіряти та архівувати.
Гачки Lua та ocat
Розширте прийом даних за допомогою Lua-хуків та історію запитів з командного рядка, використовуючи вбудовану утиліту ocat.
Чому варто запускати OwnTracks Recorder у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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